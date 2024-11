Noa Lang na ruim een jaar terug bij Oranje, Guus Til valt af

Na ruim een jaar afwezigheid, keert Noa Lang terug in de selectie van het Nederlands Elftal. Vrijdag werd bekend dat bondscoach Ronald Koeman hem opneemt in de definitieve groep die het later deze maand in de Nations League opneemt tegen Hongarije en Bosnië en Herzegovina.

De laatste keer dat Lang werd opgeroepen, was in september vorig jaar. Sindsdien werd de vleugelaanvaller lange tijd geteisterd door blessures, waardoor zijn interlandteller tot nu toe op tien bleef steken. Daar komt mogelijk dus verandering in als Oranje het op 16 november in de Johan Cruijff Arena opneemt tegen Hongarije. Een paar dagen later, op 19 november, staat de uitwedstrijd tegen Bosnië en Herzegovina op de planning. Het zijn de laatste twee poulewedstrijden voor het Nederlands Elftal in de Nations League. Overigens is Lang de enige PSV'er die in actie kan komen tijdens die wedstrijden. Guus Til zat wel bij de voorselectie, maar is uiteindelijk niet opgeroepen. Damage

Het gaat Lang voor de wind momenteel. Niet alleen mag hij zich dus opmaken voor zijn rentree in Oranje en staat hij met de Eindhovenaren bovenaan de ranglijst van de Eredivisie, ook buiten het veld scoort de vleugelaanvaller. Met zijn nummer Damage haalde hij de nummer 1-positie in de Single Top 100 van de GFK Dutch Charts. DIT VIND JE OOK INTERESSANT: Noa Lang zong 'm al op het veld, dit is zijn nieuwe nummer 'Damage' PSV'er Noa Lang lanceert zijn eerste single: 'Noano 7K op je feestje'