Een ban op bloemen? Niet als het aan deze studenten ligt: 'Kan zonder gif'

Niets zo fleurig als een bosje bloemen. Toch maakte de gemeente Zutphen onlangs bekend te stoppen met het welbekende boeketje bij jubilea en afscheidsdiensten. De ruikers zouden onder meer vol zitten met bestrijdingsmiddelen. Maar, dat hóeft helemaal niet, zeggen studenten van de HAS Hogeschool in Den Bosch tenminste. Zij kweken op dit moment chrysanten zonder bestrijdingsmiddelen.

En dan even over die groeiremmers. Die zijn er niet voor niets, lacht Wikke. "Als je niets doet, groeien deze chrysanten zo door tot anderhalve meter. Dan had niemand ze meer willen hebben. Staat niet echt leuk in een vaasje." Toch kan het wel degelijk zonder chemische groeiregulatoren, bewees het drietal. "Wij hebben de nachttemperatuur wat hoger gelaten dan de dagtemperatuur. Dat zorgt ervoor dat de hormoonproductie in de plant wat wordt geremd. Zo blijft 'ie compacter."

Ja, het klopt dat er over het algemeen aardig wat chemische of biologische bestrijdingsmiddelen worden gebruikt bij het kweken van snijbloemen. Die zijn grofweg te onderscheiden in twee soorten, vertelt student Wikke Vedder: "Je hebt gewasbeschermers en groeiremmers."

Toch is de gouden formule nog niet helemaal gevonden. Want vooruit: ze zijn zeker geen anderhalve meter, de huidige chrysanten zijn nog altijd een maatje te groot voor de gemiddelde salontafel. "We zijn een heel eind in de goede richting", vertelt Luuk Lauwerijssen. "Maar deze bloemen zijn nog niet zo goed dat ze volgens de juiste standaarden kunnen worden verkocht. Het experiment gaat dus verder."

Daarbij worden de studenten extra gemotiveerd door de recente berichten in de media. Want net als veel mensen, deed het nieuws uit Zutphen ook bij Luuk de wenkbrauwen fronsen. "Om ongenuanceerd te zeggen dat een bloem vol met gif zit... Dat is gewoon niet waar", zo uit hij zijn ergernis over het volgens hem onterechte beeld over de bloemensector.

Hoe nu verder? Over een paar weken worden de bloemen geoogst. En als het aan Jari van Vliet ligt, is dat nog maar het begin. "Ook in de teelt van andere bloemen zouden ze bijvoorbeeld kunnen werken met goede insecten die de slechte aanvallen." Het eerste schuin afgesneden bosje heeft in ieder geval al een eerste bestemming: het gemeentehuis in een zekere gemeente in Gelderland.