Brabant maakt afspraken met Vlaanderen over stikstof, ZLTO boos

De grote hoeveelheid stikstof die vanuit Vlaanderen onder meer op natuur in Brabant terecht komt moet drastisch naar beneden. Daarover heeft de provincie samen met de provincie Zeeland afspraken gemaakt met de minister-president van Vlaanderen. Vooral Natura2000-gebied De Brabantse Wal heeft flink te lijden onder de grensoverschrijdende stikstofdepositie.

Om tot het gesprek te komen heeft Brabant haar lopende procedure tegen Ineos voorlopig even geparkeerd. De provincie tekende afgelopen september beroep aan bij de Vlaamse overheid tegen de derde vergunning die in een jaar tijd is verleend aan het bedrijf Ineos. Deze vergunning is bedoeld voor een nieuw te bouwen ethaankraker in de haven van Antwerpen. De ethaankraker zal te veel stikstof opleveren in het overbelaste Natura2000-gebied De Brabantse Wal.

Brabant en Zeeland zijn niet tegen het project, maar de bescherming van Natura 2000-gebieden staat voorop. De provinciebesturen willen zeker weten dat de komst van de ethaankraker juist niet zorgt voor een verslechtering van de Natura2000-gebieden. Dus moeten er maatregelen worden genomen om de berekende stikstofdepositie fors te verlagen. Die afspraken zijn nu dus in de maak.

Eigen beleid aangescherpt

De timing van de gesprekken is opvallend. De provincie maakte donderdag bekend haar eigen stikstofaanpak te moeten aanscherpen. Momenteel belandt in 91 procent van de gevoelige natuur in Brabant teveel stikstof, vooral uit de veehouderij. Met het huidige beleid zou dat in 2030 uitkomen op 64 procent. Nog 14 procent teveel dus, want het doel is 50 procent. Daarom past de provincie haar stikstofbeleid aan in de zogeheten Brabantse Ontwikkelaanpak Stikstof.

Als onderdeel van de nieuwe aanpak wordt per natuurgebied een stikstofdoel gesteld. Dat moet, omdat de provincie anders nog steeds geen natuurvergunningen kan uitgeven voor bijvoorbeeld de bouw van nieuwe woningen, of de aanleg van wegen. Het natuurgebied de Brabantse Wal is er het aller slechtst aan toe.

Maatregelen voor boeren

Voor de andere natuurgebieden is de invloed van Brabant groter. Onderdeel van de aangescherpte aanpak is onder meer het (vrijwillig) uitkopen van boeren naast kwetsbare natuur. Daarnaast is een omschakelprogramma voor veehouders naar duurzame akkerbouw een mogelijkheid.

Boerenbelangenorganisatie ZLTO is niet te spreken over de aangescherpte plannen van de provincie. ZLTO-bestuurder Angelique Huijben zegt geen idee te hebben hoe de provincie de gebiedsdoelen heeft bepaald en vraagt zich openlijk af of de maatregelen niet weer alleen bij de boeren op het bord komen.

"Wij vinden dat alle sectoren, dus ook consumenten en buurlanden, evenredig moeten bijdragen aan het verlagen van de stikstofemissie. Voor tegenvallers in andere sectoren kan de provincie landbouwbedrijven niet verantwoordelijk houden."

Provinciale Staten aan zet

De provincie Brabant zet nu dus ook een stap om die buurlanden mee te krijgen in de aangescherpte plannen. Die plannen worden de komende tijd besproken met Provinciale Staten en belanghebbenden. Het is de bedoeling dat de plannen in december definitief vastgesteld worden.