Man (24) na ontvoering achtergelaten in Almkerk

Een 24-jarige man is in Almkerk op straat achtergelaten na een ontvoering. De Belg werd dinsdagochtend vroeg met geweld in een auto gedwongen in het Belgische Hoogstraten. Hij zou zijn mishandeld en beroofd en werd in Almkerk weer uit de auto gezet. Daar is hij opgevangen door een passant.

De auto van de mogelijke dader werd even later gezien op de A27 ter hoogte van Vianen. De bestuurder negeerde het stopteken dat agenten hem gaven en ging er vandoor. Er ontstond een achtervolging in de richting van Hilversum en Almere. De bestuurder wist te ontkomen en is nog niet gevonden. Hoe het met het slachtoffer gaat, is niet bekend.