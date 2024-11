Brandstichting bij café zet eigenaar voor raadsel: 'Ik heb geen vijanden'

Bij café St. Tropez aan de Antwerpsestraatweg in Bergen op Zoom is vrijdagnacht brand gesticht. Hierbij zou een brandbare vloeistof zijn gebruikt. Een getuige zag meerdere mensen wegrennen. "Ik vind het een verschrikkelijk laffe actie", zegt de eigenaar van het café. De politie doet onderzoek.

"Ze beseffen niet wat voor schade ze aan kunnen richten", zegt de eigenaar die naar eigen zeggen geen vijanden heeft.

Hij zegt ook niet te weten waar het vandaan kan komen. "Het enige probleem hier zijn de daklozen in de straat. Zij breken vaak in, tikken ramen in van auto’s, van bewoners en klanten. Heel de buurt wordt daardoor geteisterd. Er wordt ook vaak lachgas of drugs gevonden."

Agenten blussen

De melding van de brand kwam rond vijf uur 's nachts binnen bij de hulpdiensten. Toen agenten bij het café aankwamen, zagen ze een beginnende brand. Zij konden de vlammen meteen blussen met een brandblusser. De brandweer was niet nodig. Bij de brand raakte niemand gewond.

Opzet

Op camerabeelden zijn twee mensen te zien. Eentje lijkt iets tegen de gevel te gooien waarna er twee steekvlammen vlak na elkaar ontstaan. Vervolgens staat de hele gevel in lichterlaaie. Daarna zie je twee personen wegrennen.

"Er lag een rode baksteen voor de deur. Iemand heeft die steen tegen het rolluik voor de voordeur gegooid", laat de geschrokken eigenaar van café St. Tropez zaterdagochtend weten. "Ik heb meerdere panden in Bergen op Zoom en maak me zorgen om m’n veiligheid."