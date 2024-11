Moeder en zus van Dominique hartstikke zenuwachtig voor Regio Songfestival

Nog even en dan mag Dominique de Bont (27) haar lied 'Wie we waren' zingen op het Regio Songfestival 2024 zaterdagavond. In het publiek zullen haar zusje Charlotte, haar ouders en veel andere familieleden en vrienden Dominique aanmoedigen. "Ik denk dat mijn moeder en ik nog zenuwachtiger zijn dan zij", lacht Charlotte.

Tijdens het Regio Songfestival in Maastricht wordt elke provincie vertegenwoordigd door een kandidaat, van wie er eentje met de trofee vandoor gaat. Voor Brabant treedt Dominique uit Waalwijk op en volgens haar jongere zus Charlotte gaat dat helemaal goedkomen. "M'n zus zong al toen ik geboren werd, ze was toen 4,5 jaar oud", vertelt Charlotte in het radioprogramma Lekker Weekend van Omroep Brabant. Charlotte weet nog goed dat Dominique als kind al de show wist te stelen. "Ze maakte van speelgoedmatten een podium en ze had een microfoon. Mijn ouders en ik werden dan op stoelen gezet en we moesten toekijken. Dus dat zit er echt van jongs af aan al in bij haar", lacht Charlotte. Bekijk hier de inzending van Dominique de Bont voor het Regio Songfestival:

Wachten op privacy instellingen...

Het podium van het Regio Songfestival is wel een stukje groter en dat brengt lichte spanning met zich mee. "Het belangrijkste voor haar is dat haar act goed gaat en dat ze kan optreden zoals ze het voor zich ziet. En de trofee zou natuurlijk helemaal perfect zijn." Ondanks de zenuwen denkt Charlotte dat haar zus de rust ook wel kan bewaren. "Ze gaat overdag nog inzingen en ze heeft een repetitie met camera's."

"Mijn zus is altijd al een voorbeeld voor me geweest."

Zelf zingt Charlotte ook, maar vooral als hobby. Ze vraagt haar zus soms wel om tips. "Ik zit op musical-les, maar ik doe het niet professioneel. Ik kan veel van mijn zus leren, want zij zingt veel beter dan ik. Ze is altijd al een voorbeeld voor me geweest." De winnaar van het Regio Songfestival wordt gekozen door het publiek. En om die Brabantse stemmen binnen te harken, heeft Charlotte zich al flink ingezet. "Ik ben bij onze oude basisschool en middelbare school langs geweest om posters op te hangen. Ik maak overal reclame, zoveel als ik kan."

De uitzending van Omroep Brabant bij de finale van het Regio Songfestival begint zaterdagavond om 20.00u met de 'Rode lopershow'. De optredens van de artiesten beginnen om 20.30u. Het is allemaal live te volgend op de online, sociale media-, YouTube- en televisiekanalen van Omroep Brabant en de andere regionale omroepen.