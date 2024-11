Vrijwilligers maken kilometers aan rivier schoon: 'Schokkend zoveel afval'

Een grote groep van negentig vrijwilligers is op zaterdag onderweg om de oevers van de rivier de Aa in Oost-Brabant schoon te maken. Op een traject van maar liefst 50 kilometer tussen Den Bosch en Beek en Donk gaan de prikkers met stokken het zwerfafval te lijf. De actie is van Canal Cleanup. Het hele jaar door worden kleinere kanalen en waterwegen door het hele land schoongemaakt.

Vrijwilliger Rene Hildesheim heeft zich aangesloten bij een groepje dat in Veghel langs de Aa gaat lopen. Hij is nog geen kwartier onderweg en hij schrikt al meteen van een stapel vuilnis langs het fietspad bij de Aa. “Het is een vuilnisbelt hier. Er zit zelfs een babywiegje tussen.” Een voorbijganger weet te vertellen dat op deze plek regelmatig zwervers te vinden zijn die deze spullen zouden achterlaten. “We hebben nu ook flessen drank gevonden. Of is het toch urine? Ik ga het in ieder geval niet testen,” lacht Rene. Hij stoort zich enorm aan het vele zwerfafval wat hij tegenkomt. “Ik vind dat het er dan verloederd uitziet. We willen toch met zijn allen in een mooie omgeving wonen waar we trots op kunnen zijn. Ruim dan je troep op.”

"Het is niet altijd zichtbaar, maar komt wel in ons milieu terecht."

Nathalie Olde Hartmann van Canal Cleanup maakt snel foto’s van de berg afval. Het past niet in de vuilniszakken van de vrijwilligers, dus wordt het later opgehaald. “Het is schokkend hoeveel afval je vindt. Soms is de berg zo enorm dat je over een traject van 3 tot 4 kilometer 13 tot 14 vuilniszakken vol hebt. En je komt echt alles tegen. Frituurpannen, een wc-pot, fietsen of boodschappenkratten.”

Nathalie Olde Hartmann maakt foto's van afvaldumping.

Olde Hartmann maakt zich zorgen over het vele zwerfafval langs de waterwegen. “Het is niet altijd even zichtbaar, maar het komt wel in ons milieu terecht. Dus het is heel belangrijk dat mensen hiernaar kijken. Het is echt iets om meer aandacht aan te besteden. Vandaag hebben we ook een fluisterboot op het water, die vanaf het water zoekt naar afval. Als het mooi weer is, hebben we ook vrijwilligers die op een sub het water afzoeken.”

"Het wordt steeds moeilijker om water schoon te maken."

Het traject dat de vrijwilligers zaterdag te lijf gaan loopt helemaal van Den Bosch naar Beek en Donk. Maar de groepen leggen niet het hele traject af, het gaat om 3 tot 4 kilometer. Een van hen is klimaatburgemeester Joost van Baast uit Veghel. Zijn vuilniszak zit al meteen aardig vol. “Papier, blikjes en sigarettenpeuken.” Met name de vele sigarettenpeuken zijn de afvalrapers een doorn in het oog. “Dieren eten dat op en krijgen dat vergif allemaal binnen,” foetert een van de vrijwilligers. Joost vindt dat mensen beter hun best moeten doen om zwerfafval te voorkomen. “Neem gewoon eens een bakje mee naar de winkel om die te vullen." Volgens de klimaatburgemeester wordt het steeds moeilijker om het water schoon te houden. En die vervuiling kan in ons drinkwater terecht komen, daarom heeft Joost van Baas een dringend advies: ”We moeten meer afval scheiden en meer zonder afval gaan leven."