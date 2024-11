Bierverzamelaars ruilen volop: 'Ik ben het pronkstuk van zijn verzameling'

Je kunt het zo gek niet verzinnen en het is er te vinden op de bierbeurs. Frans vond er zelfs zijn vrouw. "Ze is de mooiste uit mijn verzameling." En zo kwamen er meer verzamelaars uit binnen- en buitenland zaterdag naar Lieshout. Dit zijn de mooiste verzamelaars.

Aan een tafel, midden in een van de zalen van het brouwerijcafé, zit Ton de Goey druk te sorteren. Hij spaart etiketten van bierflesjes uit de hele wereld. "Ik heb ongeveer 160.000 etiketten uit de hele wereld. Elk stukje papier dat ik vind neem ik mee."

Het begon allemaal toen Ton een doos met verschillende soorten bieren kreeg van zijn broer. "Ik vond het zo leuk dat ik die van mijn broer had gehad, dat ik de etiketten eraf heb gehaald."

Inmiddels gaat de Bosschenaar al ruim 40 jaar meerdere verzamelbeurzen in binnen- en buitenland af. "Vandaag is een schot in de roos. Heb zojuist met iemand honderden etiketten geruild. Denk dat ik er heel veel van deze nog niet heb."

"Mijn vrouw wil soms eigenlijk liever dat ik iets verkoop", vertelt de verzamelaar. "In ons appartement is de ene kant van de kamer van mij en de andere van haar. Soms is het knokken om ruimte. Ze zorgt dat ik met beide benen op de grond blijf."