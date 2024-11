Lichtfestival GLOW wil energieneutraal worden: 'Lukt ons nu nog niet'

Lichtfestival GLOW verbruikt deze week veel stroom om de tientallen kunstwerken te verlichten. Het gaat dan om 4726,8 kilowatt aan vermogen. Dat is ongeveer wat honderd gezinnen in één week aan stroom verbruiken. De organisatie wil uiteindelijk een energieneutraal festival in Eindhoven. "Dat is onze droom."

Marleen Kuijsters Geschreven door

Lichtfestival GLOW valt samen met de Nationale Klimaatweek waarin aandacht wordt gevraagd voor duurzaamheid. Volgens organisator Ralf van Lieshout zet het festival stappen om duurzamer te worden. “Ons streven is om GLOW helemaal energieneutraal te krijgen, maar daar zitten ook kosten aan. Hoe mooi het ook zou zijn, het lukt ons nu nog niet”, aldus Ralf van Lieshout van GLOW. De organisatie heeft afspraken gemaakt met de Gemeente Eindhoven en andere partijen om hun verantwoordelijkheid te nemen en de impact op het milieu te verkleinen. Zo werkt GLOW vooral met groene stroom en zet het evenement in op ledverlichting en hergebruik van materialen. LEES OOK: Filelopen langs lichtkunstwerken tijdens openingsavond Glow Soms moet de organisatie gebruik maken van een generator omdat er dan geen stroompunt is op de route waar het kunstwerk staat. “We proberen dan ook in te zetten op groene aggregaten en niet op vervuilende dieselgeneratoren. Maar dit lukt niet altijd”, zegt Ralf van Lieshout. Om de afstanden klein te houden werkt GLOW graag samen met lokale kunstenaars, driekwart van de kunstwerken komt uit de omgeving. Daarnaast roept het festival mensen op om met de fiets naar het festival te komen en thuis het licht uit te doen om zo ook minder CO2 uit te stoten.

Kunstwerk Syntropia van Cindy Lo op Glow (Foto: Bart van Overbeeke)