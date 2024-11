Filelopen langs lichtkunstwerken tijdens openingsavond Glow

Met open mond staan sommige toeschouwers te kijken hoe de toekomstige skyline van het Eindhovense stationsgebied in licht voor hun ogen verschijnt. Metropolis is een van de vierentwintig lichtkunstwerken die vanaf zaterdagavond te zien zijn tijdens de 19e editie van Glow. Het lichtfestival dat ook in omliggende gemeentes te zien is, duurt tot en met 16 november.

Grootste lichtkunstwerk ooit Metropolis is het grootste lichtkunstwerk dat GLOW Eindhoven ooit heeft gehad. Met een lengte van ongeveer vijfhonderd meter strekt het zich uit over een groot deel van de route. De skyline van Eindhoven gaat in de omgeving van het NS-station flink veranderen. Knoop XL, zoals het gebied wordt genoemd, verandert van een kantoorgebied in een woongebied met zestienduizend inwoners.

Als zaterdag om half zeven de verschillende lichtkunstwerken voor het eerst aangaan stromen de straten in Eindhoven binnen de kortste keren vol met belangstellenden. Via een wandelroute van zo'n vijf kilometer komen ze langs alle lichtshows. Een moeder en haar zoon staan met hun hoofd in hun nek omhoog te kijken naar de lichtstralen die vanaf de Kennedytoren de lucht in stralen. Die lichtstralen laten de omtrek van de toekomstige skyline van het centrum van Eindhoven zien.

Even verderop staat Vince Willemse naar een gigantische spiegelbol hoog in de lucht te kijken. De bol wordt aangestraald door grote zoeklichten, die dikke stralen licht op de bol laten weerkaatsen. "Mijn opa Frans de Brouwer was vroeger een van de bouwers van Glow", vertelt Vince. "Ik ben heel trots op hem als ik nu hier rondloop en zie hoeveel mensen er komen kijken."

En op deze openingsavond zijn dat er heel veel. Zeker in de kleine straatjes rond de Bergen en bij de projectie op het Hooghuis schuifelen de mensen dicht tegen elkaar aan. "Het is veel te druk om er ook nog auto's tussendoor te laten rijden", klaagt een van de vele toeschouwers.

Onder de indruk

Joost en zijn achtjarige zoon Noud uit Helvoirt zijn er voor het eerst. "Ik vind het heel erg mooi en ben onder de indruk van alles wat we zien. Er is zoveel variëteit bij al die verschillende lichtshows", zegt Joost. Loïs uit Den Bosch is ook samen haar vader en moeder rond gelopen. "Ik vond de autolichtjes het mooist", vertelt ze. Vader Kevin vult aan dat er een filmpje over de natuur op een auto werd geprojecteerd. "Het was superdruk", volgens moeder Sanne. "Op sommige plekken konden we er bijna niet door, maar gelukkig was het lekker weer."

Glow is niet alleen in Eindhoven te beleven, bij eerdere edities waren er ook al lichtkunstwerken te zien in de omliggende dorpen Best, Oirschot, Geldrop, Mierlo en Waalre. Dit jaar is ook de stad Helmond aan het rijtje toegevoegd. Met ruim 700.000 bezoekers is lichtkunstfestival GLOW het grootste evenement van Eindhoven.