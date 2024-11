Koningskoppel helpt PSV aan makkelijke zege op NAC

PSV heeft zaterdagavond een eenvoudige 3-0 zege geboekt op NAC. In Breda was de koploper van de Eredivisie een maatje te groot voor de promovendus. Ricardo Pepi en Ismael Saibari waren belangrijk voor de Eindhovenaren. In de eerste helft wisten de twee PSV'ers elkaar makkelijk te vinden.

NAC begon met goede intenties aan de wedstrijd en probeerde PSV onder druk te zetten, maar na een paar minuten lukte het de koploper van de Eredivisie om onder die druk uit te spelen. De Eindhovenaren werden vooral gevaarlijk via Saibari en Pepi. Zij kregen zaterdagavond een basisplaats van trainer Peter Bosz. Dat ging ten koste van Luuk de Jong en Guus Til. Dat na 21 minuten de 0-1 viel, kwam niet bepaald uit de lucht vallen. Saibari en Pepi trefzeker

Rick Karsdorp stuurde Saibari met een fraaie steekpass weg. Hij hield het overzicht en gaf de bal op een presenteerblaadje aan Pepi. De Amerikaanse spits maakte de openingstreffer. Een klein kwartiertje later stond het 0-2 in Breda. Dit keer waren de rollen omgedraaid: Pepi was de aangever, Saibari de doelpuntenmaker. NAC koos er bewust voor niet de bus te parkeren voor het doel, maar moest daardoor wel veel ruimtes toestaan. Daar profiteerde PSV optimaal van. Duidelijk verschil

Na ruim een uur voetballen gooide Johan Bakayoko de wedstrijd definitief in het slot. De bal bleef hangen in het zestienmetergebied van NAC en de Belg was er als de kippen bij om de 0-3 binnen te tikken. Het verschil tussen de koploper van de Eredivisie en een promovendus was op het veld groot. NAC probeerde het wel maar zodra PSV zin had om te voetballen, sneden de Eindhovenaren als een mes door de boter. Nu wacht voor beide ploegen de interlandbreak. Daarna staat voor NAC de derby tegen Willem II op het programma. PSV krijgt dan FC Groningen op bezoek.