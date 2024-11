Fraser kritisch op arbitrage: 'Ze fluiten niet in geest van de wedstrijd'

RKC Waalwijk staat laatste in de Eredivisie, maar als er een ranglijst met rode kaarten was, stond de club overtuigend bovenaan. Trainer Henk Fraser baalde zaterdagavond na afloop van het 0-3 verloren duel met NEC van de zesde rode kaart dit seizoen. Hij begrijpt de beslissing van scheidsrechter Erwin Blank, maar is opvallend kritisch richting de arbitrage in het algemeen. "Scheidsrechters mogen niet meer in de geest van de wedstrijd fluiten."

De Franse middenvelder Daouda Weidmann kreeg vlak voor rust zijn eerste gele kaart bij een opstootje. Fraser: "Superdom, ik ben boos vanwege die actie." Een minuut later volgde na een overtreding de tweede gele kaart. "Deze vond ik ongelukkig. Hij gaat met een bepaalde snelheid het duel aan, komt in botsing en z'n voet staat niet hoog. Een gele kaart is niet belachelijk, maar ik verlang terug naar de tijd dat scheidsrechters gewoon hun ding konden doen. Er is nu iets ontstaan dat bij dit soort duels direct een kaart wordt getrokken."

"Ik verlang naar de tijd van Dick Jol en Mario van der Ende."

"Scheidsrechters worden in deze huidige tijd steeds meer beperkt door de regels en fluiten niet meer in de geest van de wedstrijd. Ik verlang naar de tijd van Dick Jol en Mario van der Ende. Ik ben blij met onder andere Danny Makkelie en Bas Nijhuis, die voelen dat goed aan en gaan anders met de regels om. Het is overigens geen diskwalificatie richting Erwin Blank, dat vind ik een prima scheidsrechter. Ik heb daarom ook niks tegen hem gezegd bij de rode kaart. Er was ook een goede vierde official, die rustig reageerde. Er staan daar weleens mensen die heel arrogant reageren als je iets vraagt."

"Waar hebben we de VAR dan voor?"