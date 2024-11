11-11: Oeteldonk heeft nieuw vrouwenurinoir • Kleurige kostuums in Lampegat

13.20

De sfeer is goed in Den Bosch, meldt de gemeente. Het is druk in de stad, maar niet te druk. De feestvierders hebben zich na de opening verspreid door de stad. De Korte Put is wel afgesloten, omdat het vol is.

Ook de publieke fietsenstalling Wolvenhoek is vol. Mensen worden doorgestuurd naar andere plekken om hun fiets neer te zetten.