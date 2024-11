Kijk hier wat er de Elfde van de Elfde bij jou in de buurt te doen is

Na een lange lente en zomer staat het belangrijkste seizoen weer voor de deur: het carnavalsseizoen begint weer met de Elfde met de Elfde. In bijna alle dorpen of steden is wel iets te doen, vooral bij de carnavalsverenigingen. Wij zetten een paar mooie feestjes op een rij voor je. En ook bij Omroep Brabant zelf vieren we de Elfde van de Elfde.

In onze provincie wordt op veel plekken feestgevierd om de start van het carnavalsseizoen in te luiden. Ook worden de nieuwe carnavalsprinsen en -prinsessen op veel plekken gepresenteerd. Omdat de Elfde van de Elfde dit jaar op een maandag valt en dat niet heel handig is als je dinsdag weer fris op je werk moet verschijnen, wordt op veel plekken het carnavalsseizoen op zaterdag al ingeluid. Hoe dan ook is er genoeg te doen dit weekend en de maandag in Brabant. Of je nu van een klein feestje houdt of van een propvolle zaal vol mensen. Omkleden dus en feesten maar.

Den Bosch:

Vorig jaar barstte Oeteldonk uit zijn voegen met 100-duizend bezoekers. Dit jaar verwacht de gemeente op 11 november zo'n 80-duizend feestvierders. Via een WhatsApp-kanaal kunnen bezoekers zien waar het te druk is en waar nog ruimte is om goed feest te vieren. De Parade in Den Bosch stroomt rond elf uur 's ochtends vol met Oeteldonkers. De klokken van de Sint-Jan luiden, het volkslied wordt gespeeld door trompettisten. Na de officiële aftrap kleurt de binnenstad rood-wit-geel.

Live-uitzending Elfde van de Elfde Vanaf 11.00 uur doet Omroep Brabant live verslag vanuit Den Bosch en Overloon, gepresenteerd door Jos Verkuijlen en Noël van Hooft om het feest in beeld te brengen. De livestream zal te volgen zijn via TV, web/app, Facebook en YouTube.

Eindhoven:

Vorig jaar kon je voor het eerst Veurgloeien in het Lampegat. Maar dit grote feest krijgt helaas geen vervolg. Toch wordt er op Elluf Elluf wel degelijk een feestje gevierd in de binnenstad. In het Muziekgebouw is een lunch en pubquiz, het motto wordt bekendgemaakt en er zijn optredens van de Lawineboys, zanger Hans en vele gezellige muziekkapellen. Tilburg:

In Kruikenstad gebeurt het allemaal op de Heuvel tijdens 11-11. Vroeg opstaan is niet nodig, want het programma begint om 16. 11 uur met de Kruikencantus. Ruim twee uur lang kan er meegezongen worden en om 19.11 uur worden achtereenvolgens de Hofkapel, Raad van Elf& Lijfwacht en Prins van Kruikenstad gepresenteerd. Daarna zijn er optredens van onder meer Peter Selie en CV de GiErBoYs, dus het groen-oranje feestje gaat nog wel even door in het hartje van de stad. Breda:

Op maandag 11 november bruist de Grote Markt in Breda van 13.11 tot 23.11 uur van de gezelligheid. Dit jaar viert stichting Kielegat haar 88-jarige jubileum, dus dat maakt het extra feestelijk. Om 17.11 wordt de nieuwe hoogheid geïnstalleerd en er zijn ook een paar artiesten uitgenodigd. Johnny Purple, Peter Selie en de Dorini’s zorgen ervoor dat het carnavalsseizoen goed start in ut Kielegat.

Live vanuit ut Kielegat Om 19.45 uur komt Omroep Brabant live vanuit ut Kielegat met Jordy Graat en Christel de Laat. Ook is ‘t Brabants Buske heel de dag op pad geweest, want het feest wordt natuurlijk niet alleen in Breda, maar door heel Brabant gevierd. Zo laten we zien hoe Brabant carnaval vierde en nog steeds aan het vieren is op de Elfde van de Elfde. De livestream van deze uitzending is te volgen via TV, web en app, en Facebook.