FC Den Bosch zet Nascimento op straat: 'Trainer blijkt niet te passen'

FC Den Bosch won de eerste periodetitel en staat momenteel vijfde in de Keuken Kampioen Divisie. Toch heeft de club hoofdtrainer David Nascimento per direct op non-actief gesteld. Assistent-trainer Ulrich Landvreugd beschikt over de hoogste trainerspapieren en neemt de taken voorlopig over. Hij gaat samenwerken met assistent-trainer William van Overbeek.

Dat Nascimento de wacht wordt aangezegd, is opmerkelijk. FC Den Bosch werd de laatste twee seizoenen negentiende in de Keuken Kampioen Divisie en kende een uitstekende start van dit seizoen. Afgelopen vrijdag zat Nascimento voor het laatst op de bank tegen TOP Oss, toen er met 1-0 werd verloren. LEES OOK: Na jaren van ellende pakt FC Den Bosch de eerste periodetitel. Volgens technisch directeur Bernard Schuiteman was er te weinig aandacht voor de ontwikkeling van de club in de breedte. "Aan het begin van het seizoen hebben wij duidelijke afspraken gemaakt over het ontwikkelen van het eerste elftal en van alle selectiespelers. In de praktijk lag Davids commitment bij ‘de eerste elf’." "Dat hebben we afgelopen maanden meermaals en in verschillende settingen aangegeven. Ik ben daar op blijven hameren, omdat deze werkwijze op korte termijn succesvol kan zijn, maar op de middellange termijn problemen kan opleveren. Het ontwikkelen van spelers en de focus op het winnen van wedstrijden kunnen samen gaan, daar ben ik van overtuigd. Welke spelers uiteindelijk aan de aftrap staan op vrijdagavond, daar bemoei ik me absoluut niet mee."

"Er is veel behoefte aan persoonlijke en individuele benadering van spelers."

Schuiteman noemt ook een meningsverschil op communicatiegebied. "In het huidige voetbal is veel behoefte aan persoonlijke en individuele benadering van spelers. David hanteert een aanpak die daar niet helemaal bij aansluit. We gaan de komende periode rustig kijken hoe de spelers en het team zich ontwikkelen onder leiding van Ulrich en William.”

"Niet alle keuzes pakken altijd uit zoals je ze voor ogen had."