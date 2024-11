Deze MMA-prof en kampioenenmaker stapt altijd met een lach de kooi in

In de vechtsportwereld staat Duane van Helvoirt bekend als succestrainer van Mixed Martial Arts-profs, onder wie UFC-kampioene Germaine de Randamie. In het verleden vocht hij zelf jarenlang, maar de laatste vijf jaar stond de 38-jarige Ossenaar niet meer in de kooi. Duane keerde onlangs terug als vechter en maakte direct indruk. En dat altijd met die lach op zijn gezicht. “Ik hou van het gedoogde geweld, me helemaal uit kunnen leven.”

Duane praat rustig, zittend met een kopje koffie in zijn hand, over zijn carrière. “Ik ben allesbehalve wat veel mensen verwachten van een vechtsporter. In het dagelijks leven moet je van heel goeden huize komen om ruzie met mij te krijgen. Maar als ik de kooi in mag, dan verschijnt de sadistische lach. Dat ik naar mijn tegenstander kijk en en denk: ‘wat kom jij hier doen?’”

Als jongen koos hij voor judo en later specialiseerde hij zich in Braziliaans jiujitsu. Daar kwam onder meer kickboksen bij en later stapte hij over naar Mixed Martial Arts (MMA). Daar maakte Duane wereldwijd naam met twintig veelal spectaculaire overwinningen. "Ik heb geknokt voor verschillende bonden en door mijn sport veel van de wereld mogen zien, van Tsjetsjenië tot Amerika. Mijn hoogtepunt was dat ik in Japan mijn idool Coal Uno versloeg.”

Duane zou opnieuw in Japan gaan vechten, maar een dag voor vertrek ging het land op slot vanwege corona. “Dat had mijn grote wedstrijd moeten worden. Ik heb in de loop der jaren getekend voor zes wedstrijden, maar allen gingen om wat voor reden dan ook niet door. Het was me niet gegund dacht ik en ik besloot me volledig te focussen op de atleten die ik train.” Onder andere profs als Lizzy Gevers, Daan Duijs, Benita van Rooij en Ilias Bulaid trainen bij Duane.

LEES OOK: MMA-vechter Benita is ander mens in de kooi: 'Ik ben gewoon gek'

Toch keerde Duane enkele weken geleden terug in de kooi, vijf jaar na zijn laatste wedstrijd. “Er was onzekerheid over de toekomst van onze sportschool omdat we vanwege woningbouw moeten verhuizen. Er staat veel op het spel voor onder andere mijn atleten. Ik voelde me niet prettig in mijn hoofd en het idee ontstond om zelf weer een partij aan te nemen. Mijn vrouw steunde me en mijn zonen van 9 en 7 vonden het supervet. Ze spelen vaker een worstelspel op de PlayStation en gaven me direct tips.”