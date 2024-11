Miljoenen voor testfabriek nieuwe chips 'om tweede ASML te creëren'

De TU Eindhoven krijgt een proeffabriek voor fotonische chips. Met een enorme miljoeneninvestering wil de Europese Unie koploper blijven in deze nieuwe fotonica-technologie. Ook Nederland investeert zelf veel geld in de ontluikende industrie, in de hoop dat er een tweede chipmachinemaker als ASML uit voortkomt. De fotonische chips brengen informatie over via licht in plaats van via elektronen.

Dankzij fotonische chips is het in de toekomst mogelijk om goedkopere, snellere en energiezuinige apparaten te bouwen. Die maken het mogelijk om bij ziekten eerder een diagnose te kunnen stellen. Ook veilige zelfrijdende voertuigen zijn dan mogelijk. Dit kan de deur openen voor een nieuwe Europese industrie en een enorme hoeveelheid aan nieuwe toepassingen. De Europese Unie steekt 380 miljoen euro in het project. Daarvan is 133 miljoen euro voor twee Nederlandse proeffabrieken. De technische universiteiten van Eindhoven en Twente en kennisinstituut TNO gaan de nieuwe proefproductielijnen opzetten. Nederland loopt op dit moment wereldwijd voorop bij de fotonica ontwikkelingen en wil deze positie verder uitbouwen. Het Eindhovense SMART Photonics is bij het project betrokken om de nieuwe proeffabriek te gaan gebruiken. In het bedrijf werd eerder al ruim honderd miljoen euro geïnvesteerd. Veel geld en energie besparen

Na de gloeilamp en de cd ziet opnieuw een technologische mega-ontwikkeling het licht in Eindhoven. Dankzij een even slim als ingewikkeld proces met de fotonische micro-chips kan de hele wereld straks veel geld en energie gaan besparen. De EU heeft de laatste jaren vaak het nakijken als het gaat om nieuwe technologieën op de markt te brengen. Doorgaans gaan de Verenigde Staten en China met de commerciële eer strijken. Het is deze keer de bedoeling om het hele productieproces voor fotonische chips, van het laboratorium tot de productiehal, in Europa te houden. Het project kan halverwege 2025 van start, meldt minister Dirk Beljaarts van Economische Zaken. "Dit is goed nieuws. Voor het Nederlandse innovatieklimaat als geheel en voor de betrokken mkb-bedrijven die hieraan hard werken", aldus de bewindsman.

(Foto: Nando Harmsen)