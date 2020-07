Dit is waarom chipbedrijf SMART Photonics volgens kenners vanuit Eindhoven de wereld gaat veroveren

Wachten op privacy instellingen... Johan Feenstra in SMART-Photonica fabriek (foto: Jan Peels) Volgende Vorige vergroot 1/2 Kijk in de fotonica fabriek van de toekomst

Tientallen miljoenen euro's zegde het kabinet ruim een week geleden toe om het voor velen onbekende chipbedrijf SMART Photonics in Nederland te houden. In de vorm van een lening, dat dan weer wel. Volgens kenners is de investering in het Eindhovense bedrijf noodzakelijk en gaat deze chip de wereld ingrijpend veranderen.

De gangen van het oude NAT-lab gebouw van Philips op de High Tech Campus Eindhoven ademen technische geschiedenis. Op de plek waar SMART Photonics de massaproductie van de nieuwe chips wil beginnen, zijn in het verleden wereldveranderende vindingen gedaan. "We kunnen hier relatief goedkoop speciale ruimtes huren, waar we de productie verder kunnen uitbreiden", vertelt Feenstra, terwijl we naar de cleanroom lopen. Voor we naar binnen mogen, hijsen we ons in speciale pakken.

'Hiermee kun je straks dingen die je nu nog niet kunt bedenken'

Op deze plek wordt gewerkt aan de wereld van de toekomst. De nieuwe chips werken met lichtdeeltjes in plaats van elektrische stroompjes, waardoor ze tot wel duizend keer sneller en ook vele malen zuiniger zijn dan de chips van nu. ''Hiermee kun je straks dingen doen, die je nu nog niet eens kunt bedenken", zegt de directeur trots.

Techjournalist Alfred Monterie van Computable. "Op sommige plekken is er een bouwstop voor datacentra omdat ze te veel stroom op slurpen. Met fotonische technieken kan het energieverbruik van de datacentra gehalveerd worden en dat is essentieel", zegt Alfred.

Bakermat

Eindhoven geldt als bakermat van de fotonische chips. Op de universiteit is er meer dan dertig jaar lang fundamenteel onderzoek naar gedaan. SMART Photonics borduurt voort op die kennis. Volgens Fotonicaspecialist Ton Backx van de Technische Universiteit Eindhoven is SMART Photonics de spil waar heel veel bedrijven omheen kunnen gaan draaien. "De bedoeling is dat het bedrijf een van de grootste spelers ter wereld wordt op het gebied van fotonische chips.''

Het bedrijf kan volgens kenners de komende decennia uitgroeien tot een mega-bedrijf. ‘’Door de miljoenen die nu geïnvesteerd kunnen gaan worden, komt alles in een stroomversnelling. Met Smart Photonics spelen we straks een belangrijke rol wereldwijd op het gebied van de nieuwe chips", zegt Ton Backx.

'Dit wordt de motor van onze economie'

De Eindhovense wethouder Stijn Steenbakkers, van onder meer economie en Brainport, is blij met de ontwikkelingen. ‘’Dit bedrijf is niet alleen voor Brainport en Brabant heel belangrijk, maar voor de rest van Nederland. Het is het enige bedrijf in Nederland dat dit soort chips kan produceren. Dit is de sleuteltechnologie waar we in Brainport op inzetten'', aldus Steenbakkers. "In 2026 zou dit bedrijf bij de 25 bedrijven in Nederland moeten zitten met minimaal een miljard euro aan omzet."

Volgens techjournalist Monterie van Computable is het in ieder geval belangrijk dat het bedrijf op Brainport blijft tussen andere tech-bedrijven. "Net zoals bij luchtvaartbedrijven en farmacie moeten de lijntjes kort zijn. Er moet soms kruisbestuiving zijn om dit soort ontwikkelingen te laten groeien", aldus Alfred.

Ook de verwachtingen van professor Backx zijn groot: ‘’Dit wordt straks de motor waar een groot deel van onze economie op draait.’’ Hij vergelijkt het met de micro-elektronica, waar nu vele miljarden in omgaan. ‘’Als je een beetje droomt over de toekomst, dan heeft SMART Photonics over dertig tot veertig jaar evenveel medewerkers als marktleider TSMC in micro-elektronica: bijna vijftigduizend. Maar dan moet het geld de komende tijd wel goed geïnvesteerd worden.’’

Aantal medewerkers verdubbeld, productie tien keer zo hoog

Wethouder Steenbakkers vult aan: ''Dit bedrijf is de trots en de toekomst van Brabant. Het heeft veel potentie, maar er is geen garantie op succes.’’

Tientallen fotonische computerchips op een schijf vergroot

Directeur Johan Feenstra hoopt op korte termijn de 70 medewerkers van SMART Photonics te verdubbelen en daarmee de productie vertienvoudigen. "We willen van Lab naar Fab, van laboratorium naar fabriek, vertelt hij met een glimlach.

"Nu maken we 500 schijven met fotonische chips, dat worden er dus tien keer zoveel. Ook willen we robots gaan gebruiken om de productie te verbeteren", zegt Feenstra.

