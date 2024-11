Bedrijf in brandbeveiliging staat in vuur en vlam op industrieterrein

In een bedrijfsgebouw aan De Heinen in Ravenstein is maandagochtend brand uitgebroken. Daarbij komt veel rook vrij. Het vuur is overgeslagen naar een tweede pand.

Het vuur woedt in een gebouw van Greenex. Dat bedrijf houdt zich bezig met brandbeveiliging. In dit gebouw zijn ook tekenbureau De Wit CAD en Vissers Hekwerk gevestigd. De brand is overgeslagen naar het pand ernaast, dat is van het bedrijf Koelkracht. De brandweer heeft warmtebeeldcamera ingezet om te zien waar de brand zich precies bevindt. Rond een uur was het vuur onder controle. Bij de brand komt veel rook vrij. De Veiligheidsregio adviseert mensen om uit de rook te blijven en ramen en deuren te sluiten. Botsing met heftruck

Het vuur zou volgens ooggetuigen zijn ontstaan nadat iemand met een heftruck ergens tegenaan reed. Daarbij zou olie zijn vrijgekomen. De Veiligheidsregio laat weten dat het nog te vroeg is om te kunnen zeggen hoe de brand is ontstaan. Hulpdiensten massaal aanwezig

De hulpdiensten zijn massaal aanwezig. Ook een traumahelikopter werd opgeroepen. De Veiligheidsregio meldt dat iemand ter plaatse is behandeld aan brandwonden en voor verdere verzorging naar de huisarts gaat.

Foto: Noël van Hooft.

Foto: Marco van der Broek/SQ Vision.

Foto: Marco van der Broek/SQ Vision.