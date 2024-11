Grote brand op bedrijventerrein in Ravenstein, enorme rookwolk in de lucht

In een bedrijfspand aan De Heinen in Ravenstein is maandagochtend een grote brand uitgebroken. Daar komt veel rook bij vrij.

De brand is rond kwart over elf ontstaan. Vanwege de rookontwikkeling adviseert de Veiligheidsregio mensen om uit de rook te blijven en ramen en deuren te sluiten. Het vuur woedt in een gebouw van Greenex. Dat bedrijf houdt zich bezig met brandbeveiliging. In dat gebouw zit ook een tekenbureau. De hulpdiensten zijn aanwezig. De omgeving is afgesloten.