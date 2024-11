Rechter heft schorsing van APK-bedrijf op, werkwijze keurmeesters in orde

Het bedrijf Verschuren APK en Bandenservice BV uit Beek en Donk mag weer keuringen uitvoeren. Het bedrijf werd op 18 oktober voor onbepaalde tijd gesloten door de Rijksdienst voor het Wegverkeer (RDW) en ook werden alle zeven keurmeesters van het bedrijf voor een jaar geschorst. Volgens de RDW klopte er zoveel niet bij het bedrijf dat sluiting de enige optie was.

Maar, de rechter veegt alle beschuldigingen van tafel en daarom mag het bedrijf meteen weer open. Het gaat wel om een voorlopige voorziening, zoals dat heet, maar de rechter schrijft in haar vonnis ‘dat de bezwaren van verzoekers een redelijke kans van slagen hebben’. Ofwel, als straks de echte zaak dient, dan maakt Verschuren een goede kans om de aantijgingen van de RDW te weerleggen .

Want, als het bedrijf tot de inhoudelijke zitting dicht blijft, is het waarschijnlijk al failliet. Verschuren is gespecialiseerd in apk-keuringen en doet er zo’n 30.000 per jaar. Vader en zoon Verschuren moesten alle afspraken vanaf 18 oktober afbellen, Zij, de andere vijf keurmeesters en zes andere personeelsleden zitten sindsdien werkloos thuis.

Volgens de RDW was de hoeveelheid auto’s die bij Verschuren wordt gekeurd zo groot dat het onmogelijk is dat die allemaal zijn nagekeken. Ook zouden er, volgens de RDW, honderden auto’s zijn gekeurd die tot honderden kilometers verderop te naam zijn gesteld. Daarnaast zou Verschuren de administratie van de keuring niet goed doen en zouden keurmeesters niet de hele procedure zelf doen, zoals voorgeschreven.

Efficiënt ingericht

Volgens de eigenaren van het keuringsbedrijf is hun bedrijf zo efficiënt ingericht dat de keurmeesters snel kunnen keuren. Medewerksters op kantoor leggen het papier vast klaar, waardoor de keurmeester alle tijd kan besteden aan de keuring zelf.

Volgens vader en zoon zijn er geen unieke pincodes van keurmeesters door anderen gebruikt en werd er niet gesjoemeld met het ondertekenen van keuringsrapporten. Bovendien is hun bedrijf in februari nog compleet doorgelicht en toen was alles in orde.

Kentekenregister

De rechter gaf Verschuren op alle punten gelijk. De snelheid van keuren kan prima. In de eerste zes maanden waren er 17.192 afmeldingen door 7 keurmeesters, bij 5 werkdagen in de week van telkens 8 uur, wat neerkomt op nog geen 2,5 afmelden per keurmeester per uur.

De rechter oordeelt ook dat het raadplegen van het kentekenregister niet per se door een keurmeester gedaan hoeft te worden. En ook vindt de rechter de opgelegde sancties zwaar. Als er al bezwaren zouden zijn tegen keurmeesters dan is een schorsing van bijvoorbeeld twee weken veel meer aan de orde.

Over bepaalde zaken kon de voorzieningenrechter geen uitspraak doen. Zo had een controleur van de RDW tijdens een gesprek met een keurmeester een afmelding van hem binnengekregen. Maar, volgens de medewerkers van het bedrijf, was die keurmeester even weggelopen en stond de controleur met een andere keurmeester te praten.

En daarom is de zaak nog niet definitief afgedaan. Dankzij de voorzieningenrechter mag de zaak nu wel open, maar een andere rechter zal later definitief over de aantijgingen van de RDW oordelen.