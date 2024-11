83-jarige vrouw beroofd met babbeltruc door nepagenten, man moet cel in

Een 83-jarige vrouw uit Zevenbergen werd afgelopen juli beroofd door twee nepagenten. In goed vertrouwen gaf ze hen geld, sieraden en een bankpas mét pincode mee. En toen die pincode later niet bleek te kloppen, gaf ze telefonisch alsnog de goede pincode.

Helaas komen deze babbeltrucs veel te vaak voor. En ook in Zevenbergen werd het de twee neven uit Rijswijk (24) en Amsterdam (19) op 28 juli veel te makkelijk gemaakt, zo bleek maandag in de rechtbank in Breda.

De mannen vertelden de vrouw van 83 dat ze van de politie waren en dat ze een inbraak hadden weten te voorkomen de week ervoor. Maar, omdat de inbrekers terug wilden komen, kwamen zij haar waardevolle spullen veiligstellen.

Zonder na te denken gaf de vrouw aan de 19-jarige A.N. geld, sieraden, bankpas én haar pincode mee. Samen met chauffeur M.H. (24) reed N. naar een tankstation in de buurt en kocht daar een cadeaubon van 150 euro met de bankpas van de vrouw. Ondertussen had hij nog wel even haar gebeld voor de juiste pincode.

De 83-jarige vrouw was niet de enige die was gebeld in Zevenbergen. Meerdere mensen hadden een telefoontje gekregen van de ‘agenten’ en ook was de auto van mannen, die daar zeker een uur in de wijk stonden, opgevallen.

Toen de beroofde vrouw de politie belde, viel het kwartje dan ook snel. De auto van de mannen werd gezien bij Nieuwegein en de twee werden gearresteerd.

Voorarrest

De 19-jarige man was maandag niet naar de politierechter gekomen. Hij zit vast voor deze en nog twaalf andere, vergelijkbare zaken en moet later voor de meervoudige kamer komen. Zijn 24-jarige neef M.H. kreeg van de politierechter een taakstraf van 50 uur en een celstraf van 47 dagen, die hij al heeft uitgezeten in voorarrest.

Maar, volgens H. moest hij eigenlijk vrijgesproken worden. Hij wilde alleen maar wat chillen met zijn neef. Waarom die nou precies vanuit Amsterdam naar Zevenbergen wilde, wist hij ook niet. Ja, voor een meisje, had hij gezegd, die hij wilde ‘gaan scoren’.

En die tas waarmee z’n neefje terugkwam vond hij inderdaad vaag, maar hij was meer geïnteresseerd in het verhaal over de vrouw die zijn neef had ontmoet. Ook had hij zijn neef niet horen bellen als nepagent en had hij de pincode op een envelop in de auto niet gezien. Toen hij doorkreeg wat er was gebeurd, voelde hij zich gebruikt, zo vertelde hij.

Maar, of H. nu wel of niet wist van de babbeltruc viel niet te bewijzen, zo oordeelde de rechter. Wel vond hij het verhaal van H. ongeloofwaardig. H. moet gemerkt en gehoord hebben wat zijn neefje aan het doen was. En ook lag de tas met gestolen spullen open en bloot in de auto. Daarom kreeg hij wel de taakstraf van 50 uur en de anderhalve maand cel.

Zijn neefje zal binnenkort ongetwijfeld een hogere straf tegemoet kunnen zien.