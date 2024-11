Grenscontroles vanaf 9 december om smokkel en migratie aan te pakken

De Koninklijke Marechaussee gaat met ingang van 9 december extra grenscontroles uitvoeren. Dit gebeurt om mensensmokkel en illegale migratie tegen te gaan. Het kabinet heeft ermee ingestemd dat het vrije verkeer van mensen en goederen binnen Europa voorlopig voor een half jaar wordt ingeperkt.

Hoe intensief er gecontroleerd gaat worden is niet duidelijk. De marechaussee krijgt in ieder geval geen extra mensen om de controles uit te voeren, laat minister Faber (Asiel) weten.

Lidstaten van de EU mogen alleen weer grenscontroles invoeren als er sprake is van onvoorziene omstandigheden of in urgente gevallen. Volgens het kabinet is daar nu sprake van, vanwege de hoge instroom van asielzoekers, schrijft de NOS.

Duitsland doet het al

Op dit moment voert de marechaussee alleen steekproefsgewijs controles uit rond grensovergangen. Verschillende EU-lidstaten willen net als Nederland hun grenstoezicht intensiveren. Duitsland heeft dat al gedaan om terrorisme en illegale immigratie tegen te gaan. Ook Frankrijk doet het.

De grenscontroles werden al aangekondigd in het hoofdlijnenakkoord en maken ook onderdeel uit van de asieldeal die de coalitiepartijen vorige maand sloten. Verschillende deskundigen, en ook veel oppositiepartijen, betwijfelen of de uitzondering op de Europese regels voor deze situatie bedoeld is.

Economisch verkeer niet hinderen

Minister Faber heeft direct na het besluit van de ministerraad Brussel en de andere lidstaten geïnformeerd. Dat moet volgens EU-richtlijnen vier weken van tevoren, en dus kunnen de grenscontroles pas op 9 december beginnen.

De controles zullen zo plaatsvinden, dat ze het economisch verkeer en het forensenverkeer in de grensregio's zo min mogelijk hinderen. Op Schiphol en andere luchthavens wordt alleen gecontroleerd op risicovluchten.

De wens van de regering om meer grenscontroles uit te voeren stemt economiegedeputeerde Martijn van Gruijthuijsen van de VVD in Brabant niet vrolijk. "We hebben een open economie. Van het vrije verkeer van mensen en goederen hebben we enorm veel profijt. Als we nu teruggaan naar de jaren tachtig door de grenzen te sluiten, gaat dat onze economie schaden. Dit is geen goede zet voor het Brabantse bedrijfsleven", zei Van Gruijthuijsen in september bij de presentatie van de miljoenennota.

LEES OOK:

'Stug doorgaan', zegt provinciebestuurder na presentatie miljoenennota