Man die stoeptegel op hoofd slapende man gooide vluchtte via Breda

De politie is nog altijd op zoek naar de man die op 5 november in Rotterdam een dakloze sloeg met een steen. De verdachte vluchtte via het station van Breda waar hij twee dagen later gezien is. Inmiddels vermoedt de politie dat hij in België is, of misschien wel verder.

De moordpoging gebeurde vorige week dinsdag, 5 november, rond vier uur 's nachts. De dakloze man lag te slapen voor het Maritiem Museum in Rotterdam. Op bewakingsbeelden is te zien hoe een man met twee boodschappentassen voorbij loopt. Een paar minuten later keert de man terug. Nu zonder tassen, maar met een steen. Hij gooit de grote stoeptegel op de dakloze man en laat hem weerloos achter. Het slachtoffer ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis. Gevlucht per trein

De politie is op zoek naar de dader en toont maandagavond in het opsporingsprogramma Bureau Brabant beelden. Op de ochtend van het misdrijf is de man met de trein vanuit Rotterdam vertrokken naar Breda. Daarna is hij op een internationale trein gestapt richting Antwerpen en Brussel. Op deze beelden van Bureau Brabant is te zien wat er gebeurde: