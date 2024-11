Ruud van Nistelrooij moet vertrekken bij Manchester United

Manchester United heeft afscheid genomen van Ruud van Nistelrooij. Dat heeft de club maandagavond bekendgemaakt. Er is geen plek meer voor de assistent-trainer na de aanstelling van de nieuwe hoofdcoach Ruben Amorim. De Portugees neemt zijn eigen staf mee en wil niet samenwerken met Van Nistelrooij.

Na het ontslag van Erik ten Hag eind oktober nam Ruud van Nistelrooij het roer over bij Manchester United. Hij was vier wedstrijden de eindverantwoordelijke bij de Engelse topclub. In die vier wedstrijden werd er drie keer gewonnen en één keer gelijkgespeeld.

De oud-trainer van PSV ging deze zomer aan de slag bij de club, waar hij in het verleden als speler furore maakte. Hij werd de assistent-trainer van Erik ten Hag. De Nederlandse hoofdcoach werd na de nederlaag tegen West Ham United eind oktober ontslagen.

Ook andere Nederlandse stafleden vertrekken

Ruben Amorim werd aangesteld als nieuwe hoofdcoach. De Portugees begon maandag aan zijn klus in Engeland. Op zijn eerste dag zou hij een gesprek hebben met Van Nistelrooij. Uit dat gesprek is gebleken dat er geen plaats meer is voor de Brabander.

Ook de andere Nederlanders, Rene Hake, Jelle ten Rouwelaar en Pieter Morel, binnen de technische staf vertrekken bij de Engelse topclub. Ten Rouwelaar was in het verleden nog keeperstrainer bij NAC Breda.

'Legende'

Manchester United geeft in een clubstatement aan dat ze Van Nistelrooij willen bedanken voor de afgelopen vier wedstrijden. "Ruud is, en zal altijd, een legende blijven bij Manchester United."

Na de overwinning van zondag op Leicester City, nam Ruud van Nistelrooij uitgebreid de tijd de supporters te bedanken. Dat blijkt een dag later zijn afscheidsronde te zijn geweest.