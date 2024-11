Man (19) breekt kaak bij zware mishandeling: 'Ik weet niks meer'

Een man van 19 is afgelopen juni zwaar mishandeld na een avond stappen op Stratumseind in Eindhoven. De politie heeft inmiddels twee verdachten opgepakt, maar zoekt nog een derde dader. Hij is verantwoordelijk voor een klap waaraan het slachtoffer een gebroken kaak overhield. Via Bureau Brabant hoopt de politie de derde dader op te sporen.

In het opsporingsprogramma doet het slachtoffer zijn verhaal over de uit de hand gelopen stapavond. "We zaten in een restaurant toen er drie gasten binnenkwamen. Wij zaten tegen de muur en zij blokkeerden de uitgang. Je voelde gelijk dat het niet goed was", zegt het slachtoffer.

En die vermoedens kloppen. In de eetgelegenheid lopen op 14 juni rond half twee 's nachts de gemoederen hoog op en ontstaat er een vechtpartij. Daarin raakt het slachtoffer verstrekt samen met zijn vriend (20). Uiteindelijk krijgt het slachtoffer van achteren een harde klap op zijn gezicht waarna de drie verdachten vertrekken.

Derde verdachte meldt zich niet

Twee daders zijn inmiddels bekend bij de politie. Een derde dader, die in eerste instantie was aangehouden, bleek niet betrokken te zijn geweest. Er wordt nog altijd gezocht naar de jongen die doelbewuste klap van achteren heeft gegeven.

Twee verdachten meldden zichzelf, nadat de politie waarschuwde om bewakingsbeelden te delen waarop ze herkenbaar in beeld waren. De derde jongen meldde zichzelf niet.

Gebroken kaak

Het slachtoffer weet zelf niks meer van het moment in de eetgelegenheid. "Vrienden hebben verteld wat er gebeurd is. Ik weet niks meer van die klap. Het enige wat ik mij nog kan herinneren, is een harde steek in mijn kaak." In het ziekenhuis bleek de kaak gebroken te zijn.

Het moment heeft impact gehad op het slachtoffer. "Ik vind het nog altijd naar om langs de plek te lopen waar het gebeurde. Het is gewoon heel laf wat ze gedaan hebben."

Bekijk de beelden uit Bureau Brabant hier: