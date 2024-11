Zwembad de Tongelreep is weer open, maar de turbotol komt niet meer terug

Na jaren soebatten, geld sprokkelen en verbouwen kunnen zwemmers eindelijk weer terecht bij de Tongelreep. Maandag opende het zwembad drie nieuwe baden. Alleen het recreatiebad is nog niet geopend. Dat moet komende zomer klaar zijn.

Met de vernieuwing hoopt de gemeente de wachtlijsten voor zwemlessen in te korten. Momenteel zijn er 1.250 inschrijvingen bij de gemeentelijke zwembaden. Lokale omroep Studio040 mocht voorafgaand aan de opening alvast een kijkje nemen.

De iconische turbotol en familieglijbaan komen niet meer terug. In plaats daarvan komt er een nieuw recreatiebad. Lange tijd stond het recreatiedeel van het zwembad leeg. Zo zag dat eruit:

In 2016 was het oude buitenbad voor het laatst open:

De gemeente Eindhoven werd het niet eens met de aannemers. Die wilden het doen voor 21 miljoen, de gemeente had 12 miljoen in gedachten. De plannen werden bijgesteld en werden goedkoper. Er zou zelfs geen ruimte meer zijn voor gezinnen en recreanten.

Hoofdpijndossier Dat er überhaupt nieuwe zwembaden opengaan, is een klein wonder. De verbouwing van de Tongelreep is een langslepend hoofdpijndossier. Eind 2016 gingen het buitenbad en het golfslagbad al dicht. De plannen waren ambitieus, maar twee jaar later ging het al mis.

Toch extra geld

Om te voorkomen dat gezinnen en recreanten niet meer terecht zouden kunnen bij de Tongelreep, kwam er in 2019 7,5 miljoen vanuit de Brainport Regio. Daarnaast kreeg de wethouder nog 5 miljoen extra van het Rijk. Wat ook hielp, was een overeenkomst met zwembond KNZB en CTO (Centrum voor Topsport en Onderwijs). Die organisaties beloofden hun activiteiten in het zwembad uit te breiden, waardoor de gemeente op meer inkomsten kan rekenen.

Met dat extra geld werden de plannen voor de Tongelreep weer flink uitgebreid. Er zou zo'n vijfhonderd vierkante meter extra zwemwater bijkomen. Er was weer ruimte voor topsport, recreanten en verenigingen in het bad.

Coronacrisis

Begin 2020 hoefde alleen de aanbesteding nog geregeld worden. Maar dat lukte niet op tijd door de coronacrisis. In 2022 bleek dat er nog meer geld nodig was, omdat prijzen in onder meer de bouw flink waren gestegen. Op verzoek van de wethouder trok de gemeenteraad uiteindelijk de portemonnee. Ook vanuit Den Haag kwam weer extra geld.

Als het recreatiebad klaar is, kan begonnen worden aan de tweede fase van de verbouwing. Daarin worden de nieuwe entree, horeca, winkels, kantoren en vergaderruimtes gebouwd. Dat moet in 2025 klaar zijn.

