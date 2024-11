Meeuwis en de Bauers in Heel Holland Bakt: 'Zo ziet stikzenuwachtig eruit'

Guus Meeuwis, Mariska Bauer en haar zoon Frans junior nemen deel aan de kerstspecial van het populaire tv-programma Heel Holland Bakt. Tijdens deze bijzondere aflevering, die volledig in het teken staat van Kerstmis, proberen de deelnemers in duo’s de jury te verrassen met klassieke kerstkoekjes, spectaculaire taarten en andere feestelijke baksels.

'In de tent is álles anders'

"We hebben bij ons thuis helemaal de oliebollen geoefend", laat Meeuwis weten. "Maar wat ze zeggen is waar: in de tent is álles anders. Of we er uiteindelijk iets van gebakken hebben, zie je op kerstavond."

De deelname van de zanger komt niet helemaal als een verrassing. Guus koestert al lang een grote liefde voor koken en bakken. Na het succes van pop-up restaurant Gustaaf en de twee kookboeken die hij schreef met sterrenchef Dick Middelweerd, laat hij nu opnieuw zijn culinaire handjes wapperen.

Tegenstanders

De Meeuwis- en Bauer-duo's nemen het in het programma, waarin Meester Boulanger en Meester Patissier Robèrt van Beckhoven uit Oisterwijk de baksels samen met Janny van der Heijden en presentator André van Duin zal beoordelen, op tegen oud-profvoetballer Ronald de Boer en zijn partner Maxime en de zangeressen Edsilia Rombley en Trijntje Oosterhuis.

De kerstspecial wordt op Kerstavond - 24 december om tien uur 's avonds - uitgezonden bij Omroep Max op NPO 1.

DIT VIND JE OOK INTERESSANT:

Guus Meeuwis kookt weer met sterrenchef Dick Middelweerd: van verjaardagssaté tot rijsttafel