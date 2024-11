Om deze reden neemt het aantal wolvenaanvallen in Brabant af

Het aantal aanvallen door wolven in Brabant komt steeds minder voor, net als de wolf zelf. Terwijl het dier zich in de rest van het land steeds vaker laat zien. Het ligt niet aan de Brabantse gezelligheid dat de wolf zich niet vestigt in onze provincie. Maar waar ligt het dan wel aan?

Dat er in Brabant minder aanvallen zijn van de wolf heeft ermee te maken dat de wolf zelf minder opduikt volgens de provincie. Een wolf die zich tussen 2020 en 2023 op De Groote Heide in het zuidoosten van Brabant had gevestigd, is al 'een hele poos weg', meldt een woordvoerder. "En zwervende wolven waren er dit jaar ook minder in Brabant."

Er is geen duidelijke reden waarom de wolf steeds minder opduikt in Brabant. "Van de ene op de andere dag kan het veranderen. Het zou dus kunnen dat er over een maand wel een wolf is die zich vestigt in Brabant", vertelt Martijn Lambregts van Werkgroep Wolf Nederland.

"De hoge bevolkingsdichtheid in Brabant kan een reden zijn dat de wolf Brabant mijdt", vermoedt Lambregts. "Er is in Brabant minder rustige natuur voor de wolf om te leven dan bijvoorbeeld in Drenthe."