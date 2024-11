Vergeet Gerard Joling en Anouk, Dominique wil voor ons naar Songfestival

Dominique de Bont, de Brabantse deelneemster aan het Regio Songfestival, heeft de smaak te pakken. De 27-jarige zangeres uit Waalwijk ziet het wel zitten om voor Nederland naar het 'grote' Songfestival te gaan in mei volgend jaar. Ze heeft zelfs al een nummer ingezonden naar AVROTROS, de omroep die de Nederlandse inzending kiest.

Het is nog een groot vraagteken wie er dit jaar voor Nederland naar het Songfestival gaat. Lange tijd was het zelfs onzeker of ons land weer zou meedoen, na de diskwalificatie van Joost Klein eerder dit jaar. Bekende artiesten als Gerard Joling en Anouk hebben al laten weten beschikbaar te zijn.

Maar als het aan Dominique ligt, kunnen de gevestigde namen dus thuisblijven. "Ik hou er wel van om in het diepe te springen en iets doodengs te doen. We hebben iets ingestuurd..", vertelde ze dinsdagochtend in het Omroep Brabant-radioprogramma 'KEIgoeiemorgen!'.

Ze laat in het radioprogramma een kort fragment horen van haar inzending voor het Songfestival. "Het is een beetje een rockballad, met gitaren", zegt Dominique er zelf over. "Ik zie het wel voor me, merk ik. Ik stuur het in, dan zien we het wel. En anders breng ik het 'gewoon' uit", zegt ze nuchter.

In deze video laat Dominique vanaf 2.10 een kort fragment horen: