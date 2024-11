Drugsdealer die deed alsof hij dood was, gepakt na wildwest-achtervolging

Na een melding van een levenloos persoon in een auto in Bergen op Zoom, ging de politie maandag een kijkje nemen. Maar zodra de agenten bij de auto arriveerden, bleek de inzittende springlevend en scheurde hij weg. Wat volgde was een wildwest-achtervolging. Met het gebruik van pepperspray wist de politie de man van 28 uit Bergen op Zoom uiteindelijk op te pakken. De man bleek in het bezit van wapens en een behoorlijke hoeveelheid drugs. Dat meldt de politie deze dinsdag.

De politie trof de auto aan in de Tuindersdreef waar de 'dode inzittende' plots tot leven komt en vol gas op de vlucht slaat. Een stopteken van de agenten negeert hij. Waarna de man al slingerend over bermen en vluchtstroken rijdt, de maximumsnelheid aan zijn laars lapt en al spookrijdend een snelweg en een rotonde achter zich laat. “Wij zetten alles op alles om de bestuurder tot stilstand te brengen, aangezien hij een groot gevaar is voor andere weggebruikers”, meldt de politie. De achtervolging komt ten einde op het moment dat een agent zijn voertuig schuin voor de auto van de man zet. Als de bestuurder dan nog niet meewerkt en opnieuw probeert weg te rijden, gebruikt een agent pepperspray, waarna de verdachte zich overgeeft. In de auto vinden de agenten een wapen met munitie en flink wat drugs. Het gaat om 4000 xtc-pillen, 4 kilogram MDMA-blokken, 1 kilogram ketamine, 350 gram hasj en 400 milliliter GHB. Later vindt de politie in de woning van de man ook nog kleinere hoeveelheden drugs en een vuurwapen. De 28-jarige man is meegenomen naar het politiebureau.