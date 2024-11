Stoeptegelgooier die vluchtte via Breda lijkt terecht, verdacht van moorden

De man die een week geleden een grote steen gooide op het hoofd van een slapende dakloze man voor het Maritiem Museum in Rotterdam en daarna via het station in Breda verdween is wellicht aangehouden. Dat melden Franse media. Het gaat om een 32-jarige man uit Kameroen.

Op bewakingsbeelden is te zien hoe de man dinsdagnacht 5 november met twee boodschappentassen voorbij de slapende man loopt. Een paar minuten later keert hij terug. Nu zonder tassen, maar met een steen. Hij gooit de grote stoeptegel op de dakloze man en laat hem weerloos achter. Het slachtoffer ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis. De politie ziet de zware mishandeling als poging tot moord. Na het misdrijf vertrekt de man met de trein vanuit Rotterdam naar Breda. Daarna is hij op een internationale trein gestapt richting Antwerpen en Brussel. Zaken verbinden

De verdachte heeft volgens Franse media iets soortgelijks gedaan in Lyon. Daar zou hij een dakloze man met een grote steen hebben gedood. De Franse politie vindt het volgens Le Figaro nog te vroeg om de gebeurtenissen in Lyon en Rotterdam met zekerheid aan elkaar te verbinden.