Inbrekers slaan opnieuw toe bij parfumerie en slaan ruit in

Parfumerie Pour Vous aan de Heistraat in Son is woensdagochtend opnieuw het doelwit geweest van inbrekers. Twee daders hebben een ruit ingeslagen en zijn de winkel binnen gegaan. En dat terwijl de gevel nog niet eens hersteld was van de ramkraak die er vorige maand werd gepleegd.

De pui van de parfumerie is aan beide kanten van de deur dichtgetimmerd. Voor de deur staat een groot betonblok. Dat blok is er vorige maand geplaatst, nadat dieven het ook al op de zaak hadden voorzien. De daders hadden toen rolcontainers gebruikt om de deur open te breken. Met een auto probeerden ze de containers naar binnen te drukken. De inbrekers kwamen niet binnen en gingen er uiteindelijk zonder buit vandoor. Hier is nog niemand voor aangehouden. LEES OOK: Mislukte ramkraak op parfumerie, sluwe techniek blijkt niet te werken Woensdagochtend werd opnieuw een poging gedaan om in te breken. Twee daders sloegen een van de ruiten aan diggelen. Ze zijn toen naar binnen gegaan, maar omdat een mistalarm afging, sloegen ze al snel weer op de vlucht. Het is volgens de politie nog niet duidelijk of de inbrekers iets mee hebben genomen.

Foto: SQ Vision.