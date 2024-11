Marijn was 15 toen ze haar zus verloor: 'Een diepere levenservaring'

Marijn de Jong uit Nuenen was pas 15 jaar toen ze haar oudere zus Floor verloor door een vreselijk verkeersongeluk. De 17-jarige Floor werd aangereden door een vrachtwagen toen ze op de fiets onderweg was van school naar huis. Het meisje werd zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht en leefde nog zes weken. Marijn schreef, wakend aan haar bed, vele dagboeken vol. Haar woorden zijn bijna dertig jaar later gepubliceerd in het boek ‘Plotseling dichtbij’.

De pijn van het verlies van haar zus is nooit meer helemaal voorbijgegaan voor Marijn. “Maar ik merk dat ik uit een diepere laag levenservaring kan putten. Dat was de confrontatie met de dood op een jonge leeftijd. Als ik dat deel, merk ik dat ik mensen raak en dat ze zich verstaan voelen. Er zit een rijkdom in waarvan ik me niet bewust was.” Marijn was net zelf thuisgekomen van school op die novemberdag in 1996. “De politie stond voor de deur. Ik dacht, die zijn vast verkeerd. Maar niets was minder waar. We kregen te horen dat er een ernstig ongeluk was gebeurd en dat we naar het ziekenhuis moesten.”

"Ik zag de verfrommelde fiets van Floor liggen."

De kortste route naar het ziekenhuis ging langs de plek van het ongeluk. “Ik zag de verfrommelde fiets van Floor liggen. Dat beeld ben ik nooit meer kwijtgeraakt. Het was voor mij de eerste confrontatie met dat dit echt was gebeurd.” De aankomst in het ziekenhuis was ook heftig voor de toen 15-jarige Marijn. “Mijn ouders werden meteen meegenomen naar mijn zus. Maar ik werd tegengehouden. Ik weet niet hoelang ik alleen heb gestaan op de eerste hulp. Maar voor mijn gevoel waren het uren. Ik was heel gefocust op de deur waarachter mijn zus lag.”

"Ik zocht tussen de slangetjes naar iets vertrouwds."

Artsen vlogen in en uit. Het was hectisch. Marijn weet nog dat ze niet om aandacht durfde te vragen. “Ik vond dat mijn zus veel meer aandacht nodig had. Ik heb daar alleen gewacht, maar eigenlijk had ik wel iemand nodig.” In de nacht mocht Marijn haar zus zien. “Ze werd in slaap gehouden en beademd. Ik zocht tussen alle slangetjes naar iets vertrouwds. Haar kleur was anders. Het is zwaar om jezelf opnieuw vertrouwd te moeten maken met jouw zus in die toestand.”

"Floor vocht voor haar leven. Ze wilde echt leven."

Floor haalde die eerste nacht nog. Marijn haalde haar dagboek tevoorschijn en begon met schrijven. “Ik wilde eigenlijk een naslagwerk maken voor haar. Zodat ze het zelf later terug kon lezen. Ik schreef echt alles op, tot diep in de nacht.” Af en toe kon Marijn contact maken met haar zus. “Ze had heldere momenten, dan kon ik iets delen. Of zelfs lachen om iets kleins.” Zes weken lang leefde de familie tussen hoop en vrees. “Floor vocht voor haar leven”, zegt Marijn. “Ze had zoveel levenslust. Dat inspireert me vandaag de dag nog. Maar er was zoveel kapot van binnen.” Floor moest een operatie ondergaan en werd niet meer wakker.

"Je kunt zomaar in je eigen dorp onder een vrachtwagen komen."