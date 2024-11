Cel voor man die bij autocrash zwaarbewapend bleek te zijn

Richenel F. (39) uit Oudheusden moet anderhalf jaar de cel in, omdat hij in juli na een bizar verkeersongeluk twee vuurwapens in zijn auto bleek te hebben. Dat heeft de rechtbank in Den Bosch woensdag geoordeeld. Ook weigerde F. een bloedproef. Naast de celstraf is F. negen maanden zijn rijbewijs kwijt.

Op 20 juli dit jaar ontstond er flinke paniek nadat een automobilist tegen een boom was geknald, langs de Nieuwkuijkseweg in Helvoirt. Niet alleen vanwege het ongeluk zelf, maar vooral door de vuurwapens die de politie vond in de auto van de bestuurder en het bizarre gedrag dat hij daar vertoonde. De man had twee vuurwapens bij zich, waarvan één doorgeladen, en weigerde meermaals mee te werken aan een bloedonderzoek nadat hij met zijn huurauto tegen een boom crashte en een enorme ravage aanrichtte.

Een vrouw die de zwaar beschadigde wagen zag staan en de bestuurder wilde helpen, schrok toen F. agressief werd en wilde vechten. Nadat de politie ter plaatse kwam, ging het vreemde gedrag van de man verder. Hij zou gedaan hebben alsof hij flauwviel, weer overeind zijn gekomen en “grapje!” hebben geroepen naar de agenten. Meerdere agenten roken een sterke alcohollucht om de man heen hangen en zagen dat hij flink zweette en verkleinde pupillen had. Schijt aan agenten

F. blies drie keer naast de blaaspijp en zei schijt te hebben aan de agenten. Hij mocht van hen wel even sigaretten gaan pakken uit de vernielde auto, maar, toen hij naar een tasje in de wagen greep, zagen de agenten de loop van een pistool uit die tas steken. Richenel liep daarmee weg en luisterde meermaals niet naar de bevelen van de politie. Daarom gebruikte een agent een taser om de man onder controle te krijgen, tot ongenoegen van de familie die op het ongeluk was afgekomen. Richenel F. werd al vijf keer veroordeeld voor het bezit van wapens, zo merkt de rechtbank in het vonnis op. Blijkbaar bevindt F. zich in een milieu waar men makkelijk aan verboden wapens kan komen. Hij is dus allerminst een first offender en zat nog in zijn proeftijd van een eerdere veroordeling. Net uit de gevangenis

Richenel was nog maar een maand uit de cel. Kort na zijn vrijlating werd hij alweer benaderd door de politie, die hem vertelde dat hij op een dodenlijst stond. En daarom hing hij camera’s op en kreeg hij van een vriend twee wapens. Volgens F. ging hij die wapens terugbrengen, maar daarbij botste hij op de boom.

F. luisterde niet naar de politie en liep weg met de tas met wapens. Foto: SQ Vision.

De huurauto was total loss. Foto: SQ Vision.