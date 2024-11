Huishoudens in 2025 fors meer kwijt aan waterschapsbelasting

Huishoudens in Brabant zijn het komend jaar weer meer geld kwijt. De waterschapsbelasting gaat in alle drie de Brabantse waterschappen omhoog, zo blijkt uit de begrotingen die binnenkort worden besproken.

De waterschappen gaan verschillend met de stijgingen om. Zo gaan de huishoudens in Aa en Maas tussen de 10 en 12 procent extra betalen. In Brabantse Delta wordt verschil gemaakt tussen koop- en huurwoningen: eigenaren van koopwoningen gaan tussen de 4 en 5 procent meer betalen, terwijl dat voor huurders tussen de 6 en 7 procent is.

In De Dommel wordt voor 'platte' bedragen gekozen. Daar gaan eenpersoonshuishoudens ongeveer 14 euro meer betalen en moeten meerpersoonshuishoudens straks rond de 30 euro extra neertellen.

Lasten spreiden

Waterschappen proberen de belasting zo eerlijk mogelijk over de inwoners te verdelen. Voor particulieren wordt gekeken naar huishoudens van één of meerdere personen, in koop- en huurwoningen. Bij meerpersoonshuishoudens wordt uitgegaan van drie personen.

In alle waterschappen gaan huishoudens meer belasting betalen, zoals te zien is in onderstaande tabel: