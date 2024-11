Provincie krijgt begroting rond, maar onzekerheid door koers kabinet

Het zijn roerige tijden voor het provinciebestuur. Het kabinet neemt een hoop beleid op de schop en dat geeft onzekerheid voor langlopende dossiers. Gedeputeerde Staten presenteren vrijdag de begroting voor het komende jaar. Die is misschien wel netjes sluitend, maar dat neemt niet weg dat er nog heel veel op ons afkomt.

Het financiële plaatje van de provincie ziet er op het eerste oog uit als gewoonlijk. Er gaat veel geld naar verkeer en natuur, maar er is ook aandacht voor de reserves. Ook bij de inkomsten zien we niets geks. De drie grootste geldstromen komen van de reserves, het Rijk en de opcenten op de motorrijtuigenbelasting.

Onzekerheden

Maar dat is niet het hele plaatje. Want terwijl in Den Bosch plannen worden gemaakt, doet het kabinet in Den Haag dat ook. En dat zorgt voor onzekerheid, onderschrijft de provincie ook in de begroting.

Zo maakt ze zich zorgen over de spreidingswet. Maandenlang hebben gemeenten en provincie gewerkt om voldoende opvangplakken te regelen. Ondertussen roept minister Faber van Asiel (PVV), samen met coalitiepartijen, al maanden dat de wet weer afgeschaft wordt.

Geld nodig voor natuur

Veel geroepen werd er ook over de stikstofcrisis. De nieuwe regering wil alles anders gaan doen, maar heeft tot nu toe vooral oude plannen geschrapt. Inclusief het geld dat bij die plannen hoorde. Zo haalde het de 24 miljard euro weg die bedoeld was voor stikstof, biodiversiteit, waterkwaliteit en landbouw.

De provincie wil doorgaan met het oude natuurbeleid, maar heeft daar nu op de lange termijn geen geld meer voor. Daar komt bij dat voor het natuurbeleid te weinig geld is gereserveerd in de begroting. Bijvoorbeeld voor de aanleg van nieuw bos en herstelwerkzaamheden in natuurgebieden.

In 2027 moet de provincie ook voldoen aan de strenge waterdoelen uit de Kaderrichtlijn Water. Met een 'KRW'-impuls wil de provincie zorgen dat al het water schoon is en voldoende voorradig, maar ook daarmee blijft het heel moeilijk om de doelen te halen.

Wachten op stikstofplannen landbouwminister

De herziening van het provinciale stikstofbeleid loopt vertraging op, omdat nog steeds gewacht wordt op de plannen van landbouwminister Wiersma (BBB). Hoe het beleid van de provincie eruit gaat zien, hangt namelijk af van waar de minister mee komt. "Landelijke ontwikkelingen zullen het komend jaar een sterke invloed hebben op het beleid van de provincie", staat er niet voor niets in de landbouwparagraaf van de begroting. De verwachting is dat de minister in december meer duidelijkheid geeft.

De onzekerheid in het stikstofdossier kan de provincie veel geld kosten. Zo loopt de provincie naar eigen zeggen 'grote financiële risico's' bij handhavings- en intrekkingsverzoeken. Als milieuverenigingen bijvoorbeeld bij de rechter succesvol bezwaar maken tegen vergunningen voor stalstystemen, krijgt de provincie de rekening.