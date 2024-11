Gezeik over vrouwenpisbak: 'Succes' volgens leverancier, gemeente twijfelt

De speciale vrouwenurinoirs die tijdens de Elfde van de Elfde zijn ingezet in Oeteldonk hebben tot gemengde reacties geleid. Dat zegt de gemeente Den Bosch. De gemeente is er nog niet over uit of de urinoirs voor vrouwen terugkeren. De verhuurder van de toiletten spreekt in ieder geval over 'een groot succes'.

In Oeteldonk werden maandag, op de Elfde van de Elfde, twee vrouwenurinoirs ingezet: de Lapee, een felroze urinoir met drie open plekken waar vrouwen gehurkt kunnen plassen, en de MadamePee, een vergelijkbaar toilet maar dan met klapdeuren die op slot kunnen. LEES OOK: Eindelijk snel plassen voor vrouwen op 11-11 dankzij deze urinoirs Volgens verhuurder Rick Lamers, van Rima Rental Group uit Berghem, zijn de toiletten ‘echt enorm goed in de smaak gevallen’. “Het was gewoon immens druk. Het idee slaat aan. Nu moeten we qua aantallen omhoog. Er moeten eigenlijk meer van deze toiletten komen, maar ja, dat is iets voor de gemeente Den Bosch.” Zelfs verwacht Lamers dat de gemeente Den Bosch dat wel ziet zitten. De gemeente is daar nog niet over uit en wil nog evalueren. Wel zegt ze tegen Omroep Brabant dat ze over de urinoirs 'gemengde signalen heeft ontvangen'. Ook minder positieve berichten

“Om te kunnen bepalen of we deze urinoirs in de toekomst ook in gaan zetten, gaan we dit eerst met elkaar evalueren voordat we er een uitspraak over willen doen”, geeft de gemeente aan. Of de urinoirs terugkeren in de stad, valt dus nog te bezien.

Gemeentes overwegend positief over verloop 11-11 Uit rondgang van Omroep Brabant blijkt dat de gemeenten Tilburg, Breda, Den Bosch en Eindhoven positief terugkijken op de Elfde van de Elfde. De gemeente Breda raadde rond kwart voor tien als enige Brabantse gemeente mensen af om naar de binnenstad te komen. Dat kwam door de drukte, en dat blijft de aandacht vragen, zegt de gemeente. “Deze carnavaleske festiviteiten winnen de laatste jaren aan populariteit bij het publiek, zowel de buitenactiviteiten van stichting Kielegat als in de horeca.” Tilburg, Den Bosch en Eindhoven zeggen dat bij hen geen noemenswaardige incidenten bekend zijn. Eindhoven is tevreden over het verloop van 11-11, Den Bosch spreekt over een ‘overwegend positieve editie’ en Tilburg is ‘ook zeker tevreden’.