Tekort aan infuuszakken: Catharina ziekenhuis schiet te hulp

Het Catharina Ziekenhuis in Eindhoven gaat andere ziekenhuizen in Nederland uit de brand helpen met infuuszakken. Door orkaan Helene in de VS is wereldwijd een groot tekort aan infuusvloeistof. Daardoor dreigen ook in ons land ziekenhuizen in de problemen te komen.

De ziekenhuisapotheek van het 'Catrien' maakt als een van de weinige ziekenhuisapotheken in Nederland zelf op grote schaal medicatie. Maar de gevulde infuuszakken waar nu een groot tekort aan is, maken zij normaal gesproken niet. "Onze medewerkers gaan aan op zo'n moment", vertelt de manager. "We vinden het fijn dat we ons steentje bij kunnen dragen om de tekorten terug te dringen", vertelt manager Roeland van den Berg van de ziekenhuisapotheek. Voor meerdere ziekenhuizen in Nederland

"We zijn begonnen aan de productie van 3500 infuuszakken per week. We zijn nog aan het kijken of we nog verder op kunnen schalen. Die zakken zijn voor ons eigen ziekenhuis en voor andere ziekenhuizen." Van den Berg krijgt hulpvragen vanuit het hele land. "Er hebben inmiddels acht collega-ziekenhuizen uit heel Nederland aangeklopt bij ons waarvoor wij nu produceren. Daar zitten ook ziekenhuizen uit Brabant tussen." Welke dat zijn, wil Van den Berg niet zeggen. Fabriek dicht

Infuuszakken worden gebruikt om via een infuus vloeistof toe te dienen aan patiënten, bijvoorbeeld na een operatie. Vaak wordt ook medicatie zoals antibiotica, morfine of chemokuren toegediend met een infuus. Het tekort ontstond vorige maand. Een grote fabriek in de Verenigde Staten die infuusvloeistoffen maakt, raakte beschadigd door orkaan Helene. De fabriek moest tijdelijk dicht. Samen aanvullen

Volgens het Landelijk Coördinatiecentrum Geneesmiddelen (LCG) is er daardoor een kwart minder gevulde infuuszakken aan Nederland geleverd. Dat zijn tussen de 150.000 en 160.000 zakken per maand. Het tekort duurt waarschijnlijk nog tot halverwege januari volgend jaar. Of ze bij het Catharina het tekort helemaal kunnen aanvullen? "Niet in ons eentje. Maar samen met een aantal andere ziekenhuisapotheken in het land en een aantal maatregelen, kunnen we een heel eind komen." Advies: wees zuinig

Ziekenhuizen krijgen het advies de tekorten op te vangen door zuiniger om te gaan met de infuusvloeistoffen. Ook moeten ze kijken of de medicijnen niet op een andere manier toegediend kunnen worden. Het LCG houdt op afstand de voorraden van de ziekenhuizen in de gaten. Waar directe tekorten dreigen, wordt aan andere ziekenhuizen gevraagd om hun voorraad te delen. Vooralsnog kan alle zorg doorgaan en levert het tekort geen gevaar op voor patiënten, laat de LCG weten.