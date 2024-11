Even sigaretten pakken levert 20.000 euro schade op: 'Ik zag het te laat'

Een 25-jarige man uit Ulicoten knalde vorig jaar in Rijsbergen op een geparkeerde auto en schoof op zijn dak tegen een huis aan. Wonder boven wonder raakte niemand gewond, maar de schade was fors: zo’n 20.000 euro aan auto’s en het huis. En daar kwam woensdag nog eens 2000 euro boete bij in de rechtbank in Breda.

De man wist zelf ook niet meer precies hoe het ongeluk op de Lagestraat in Rijsbergen was gebeurd. “Ik wilde sigaretten van de bijrijdersstoel pakken. Ik zag die geparkeerde Mini Cooper te laat en wilde nog sturen, maar het eerstvolgende wat ik me herinner was dat ik op z’n kop in de auto lag.” De officier van justitie kon er met zijn pet niet bij dat er wéér iemand zonder nadenken met alcohol op in de auto was gestapt. De man had die zaterdagavond ervoor flink gedronken en ook die zondag nog bier op, toen hij toch besloot in de auto, die hij van zijn moeder had geleend, te stappen. In de Lagestraat knalde hij eerst op de Mini, daarna op een Renault en belandde vervolgens op zijn dak tegen de gevel van een huis. De schade was zo’n 20.000 euro, maar die heeft de man die in de bouw werkt in de afgelopen half jaar al terugbetaald.

De man knalde op de geparkeerde Mini en sloeg over de kop. Foto: Tom van de Put/SQ Vision

De man had net een paar maanden z’n rijbewijs. “Het was eigenlijk de eerste keer dat ik van mijn ouders een weekendje weg mocht”, vertelde hij in de rechtszaal. “Superstom van mij om met alcohol te gaan rijden. Gelukkig heb ik niemand anders geraakt.” De man verklaarde sindsdien geen fouten meer te hebben gemaakt. Hij is zelf hulp gaan zoeken bij een psychiater en een coach en gaan werken aan zijn adhd. Niet de eerste keer met alcohol op

En dat werd positief ontvangen door de officier van justitie en de politierechter. En ook het feit dat hij de enorme schade al heeft betaald door zelf heel zuinig te leven. Maar wat weer strafverzwarend werkte, was dat het niet de eerste keer was dat hij met flink wat alcohol op reed in het verkeer. In 2018 was hij al gepakt met alcohol op toen hij op de brommer reed. Dat leverde hem toen een forse boete op en nu gefronste wenkbrauwen. Hoe kan het toch dat deze man weer de fout ingaat met alcohol, vroeg de officier van justitie zich af. Na veel plussen en minnen wilde hij de man het voordeel van de twijfel geven. En daarom eiste hij een voorwaardelijke rijontzegging van 250 dagen. Als de man in de komende twee jaar weer in de fout gaat, is hij direct zijn rijbewijs kwijt. En dan wordt het lastig werken als zelfstandige in de bouw. Daarnaast eiste de officier in totaal 2000 euro boete voor het rijden onder invloed en het ongeluk. En de politierechter ging daarin mee. De man betuigde vele malen zijn spijt en zwoer dat hem dit nooit meer zal overkomen. “Ik ben nu heel ander persoon. Ik ga niet meer op stap of naar feesten. En ik werk nog elke dag aan mezelf.”



Foto: Tom van de Put/SQ Vision