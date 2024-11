Man verdacht van mensensmokkel en gedwongen prostitutie: 3 jaar geëist

Thaise vrouwen naar Nederland lokken, ze dwingen tot prostitutie en ze duizenden euro’s afnemen. Daar wordt de 56-jarige N. van S. uit Roosendaal van verdacht. Woensdag werd een celstraf van 3 jaar, waarvan zes maanden voorwaardelijk, tegen hem geëist in de rechtbank in Breda. Zelf ontkent hij. "Ik verdiende een ton per jaar, waarom zou ik zoiets doen?"

In 2022 haalde Van S. twee Thaise vrouwen van 29 en 30 jaar oud naar Nederland. Ze werden met een taxi naar verschillende plekken gebracht. Uiteindelijk kwamen ze terecht in het huis van de moeder van een medeverdachte. In datzelfde huis moesten de vrouwen met drie tot zes klanten per dag seks hebben. Door de kosten van de reis naar Nederland en het toeristenvisum hadden de vrouwen schulden. Daar werd zo’n 11.000 euro per persoon voor gerekend door de ‘Boss’, zoals de vrouwen en anderen Van S. noemden. "Ja, ik heb een massagesalon en daar noemen ze je nooit bij je naam", zegt hij daar zelf over tijdens de rechtszaak. Op de erotische website kinky.nl stonden advertenties van de vrouwen. Via informatie uit een ander onderzoek maakte de politie online een seksafspraak. Agenten reageerden op de advertentie van een Thaise vrouw die online ‘Summer’ werd genoemd. In een huis in Roosendaal vonden ze twee Thaise vrouwen, een bed met tissues en glijmiddel. Tegen de vrouwen was vooraf gezegd dat als de politie kwam, ze moesten zeggen dat ze voor zichzelf werkten en dat ze nooit aangifte moesten doen. Tot vorige week wilde de Roosendaler geen verklaring afleggen. Hij zei tot dan alleen dat hij er niets mee te maken had. “Vanaf dag 1 heb ik gezegd dat ik die dames kende, maar ik heb nooit geld van ze afgepakt. En ik heb ze nooit gedwongen tot prostitutie”, herhaalt hij woensdag. Tijdens zijn verklaring van vorige week vertelde hij dat hij zich alleen bezighield met zijn massagesalon in Baarle-Hertog. “Ik werkte zes tot zeven dagen per week”, zegt hij. Een nieuw onderdeel van zijn verklaring was dat hij vrouwen helpt om in Nederland te komen werken als verpleegsters.

"Ik boek kamers voor ze, zodat ze hier kunnen werken als verpleegsters."

Van S. legt tijdens de rechtszaak nog uit dat communicatie over vrouwen over verpleegsters ging en niet over gedwongen prostitutie. “Ik boek kamers voor ze, zodat ze hier kunnen werken als verpleegsters.” De voorzitter in de rechtbank geeft aan dat hij inderdaad een foto in het dossier heeft gezien van iemand in een verpleegsterpakje. “Maar dat leek me niet iets voor een sollicitatie in het ziekenhuis.” Een van de vrouwen heeft eerder aangegeven dat de zoon van Van S. taxichauffeur was en dat hij haar naar verschillende huizen bracht. Dat heeft zijn zoon ook aangegeven. “Ik kan alleen zeggen dat het niet waar is. Ik heb hem dat nooit gevraagd”, zegt Van S. Uit het onderzoek van de politie blijkt dat Van S. veel contact had met een medeverdachte. Op de vraag wanneer een van de vrouwen naar het huis van de medeverdachte zou komen, antwoordde hij: “Ze komt in november naar je. Je kunt eerst testen. Je kan haar 1 keer neuken.” De verdachte blijft ontkennen. Hij geeft zelfs aan dat hij de medeverdachte en de vrouwen heeft gewaarschuwd. “Ik wist pas later wat ze deden. Ik heb vaak gezegd dat ze moesten stoppen met waar ze mee bezig waren.”

"Hij zou er alles aan doen om die vrouwen naar hier te laten komen."