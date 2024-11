Huis hoeft niet plat: Mario viert feest na aanpassen plannen Defensie

De opluchting is enorm bij Mario de Groot uit Langeboom. Het besluit van Defensie om het explosievenoefenterrein bij Reek niet uit te breiden, betekent dat haar huis kan blijven staan. Dinsdagavond vielen een deel van de voorkeurslocaties voor de uitbreidingsplannen van Defensie af. En dat betekent goed nieuws voor Mario.

Het duurde even voordat het nieuws écht goed tot haar doordrong. Toevallig had Mario de Groot dinsdagavond overleg met de mensen van de actiegroep 'Reek Explosievrij'. Het bericht kon dan ook op geen beter moment komen. "We zijn echt ontzettend blij. Eindelijk kunnen we vooruitkijken in plaats van ons zorgen maken over of we onze huizen uitmoeten. En dat we dat dan zo met de hele buurt konden lezen. We hebben er een klein glaasje champagne op gedronken." LEES OOK: Defensie schrapt uitbreidingsplannen vanwege overlast voor mens en dier Want wat was het een klap, afgelopen juni. Het was dat ze bijna per ongeluk haar oog op een kaartje liet vallen, waaruit ze kon opmaken dat nieuwe plannen van Defensie haar zorgvuldig opgebouwde droom in duigen konden laten vallen. Ze woont er al 35 jaar. Aan de rand van het natuurgebied De Verborgen Raamvallei tussen Cuijk, Grave en Mill, in een met liefde omgebouwde boerenschuur. Het was vooral de ongerepte natuur die haar zo van de plek liet houden.

"Geef je je over of ga je vechten."

En die natuur kon nu zomaar worden omgeploegd door explosieven van Defensie. Dat vond ze misschien nog wel erger dan het verlies van haar huis. Want dat bleek midden in dat gewenste gebied te liggen. "Geef je je over of ga je vechten, dacht ik. En zo kwam de hele buurt bij elkaar en zijn we begonnen met een petitie, flyters en spandoeken." Michael de Braaf is een van die buurtbewoners. Hij hoorde van de plannen op een buurtfeestje en keek ook maar even op dat vermaledijde kaartje. Zijn huis zou kunnen blijven staan, maar dat van de overbuurman niet. Ook hij schrok zich dus rot. "Dan realiseer je je pas hoeveel mensen hier in dit gebied wonen. Gelukkig wonen. En hoeveel gevolgen dat gaat hebben." Michael was vooral ook geschokt over hoe weinig mensen op de hoogte waren van de plannen van Defensie. Een staaltje slechte communicatie dus. Ook daar moest het actiecomité bij helpen. Of het ook daadwerkelijk geholpen heeft, maakt nu niet zoveel meer uit. 'Onderzoek wijst uit dat uitbreiding van het bestaande defensieterrein in Reek tot gevolg heeft dat er veel hinder op de omgeving komt en dat er veel woningen geraakt zouden worden. Daarnaast is de impact op landbouw en natuur groot', schreef de staatssecretaris.

"We hebben zelf gezien hoe de natuur is gegroeid."