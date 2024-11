Ruzie eindigt in steekpartij: vrouw gewond en haar man is aangehouden

Een 33-jarige vrouw is dinsdagavond gewond geraakt door een steekpartij in haar huis in de wijk Ruwaard in Oss. Haar 43-jarige man zou haar hebben gestoken. Hij is aangehouden door de politie.

Net iets voor middernacht kreeg de politie een melding van een ongeluk in een huis. De politie trof een gewonde vrouw aan. In het ziekenhuis zagen medewerkers dat de vrouw een steekwond in haar buik had. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. De verdachte is door de politie aangehouden en meegenomen naar het politiebureau. Daar wordt er verder onderzoek gedaan.