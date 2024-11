Sylvia (12) schrijft burgemeester brief, nu staan er overal egelhuisjes

Het gaat slecht met de egel. Het stekelige zoogdiertje verliest steeds meer leefgebied en daarover maakt de 12-jarige Sylvia uit Welberg zich zorgen. Ze spoorde de gemeente met succes aan om het 'egelbeleid' aan te passen.

Ze is nog te jong om als vrijwilliger bij de egelopvang te werken. Toch heeft ze al zeven egels gered. "Dat was wel spannend", vertelt ze. "Je doet eerst handschoenen aan en je hebt ook een doek nodig om ze niet bang te maken." Zelf is ze niet zo bang voor de stekels, ze vindt de dieren juist schattig. Daarom maakt ze zich ook zo druk over de egel. Ze weet immers: het is een beschermde diersoort.

Al twee jaar geleden schreef Sylvia een brief naar de gemeente Steenbergen, waar Welberg onder valt. "In de zomer kwam ik best veel dode egels tegen", legt ze uit. "Het was heel warm en er was bijna geen water. Ze verdronken eigenlijk in de sloot omdat ze dorst hadden."

Omdat ze niks hoorde na haar eerste brief, besloot ze opnieuw een brief te schrijven: dit keer naar de burgemeester. Met succes, Sylvia werd uitgenodigd in de gemeenteraad. En daar werd een motie om de egel te redden unaniem aangenomen. De 'grootste egelfan' van Steenbergen is er heel trots op dat de gemeente door haar in actie komt. Sylvia mocht het officieel maken door met de hamer te slaan.

In deze video zie je onder meer hoe Sylvia op pad gaat in haar woonplaats om samen met iemand van de gemeente egelhuisjes te plaatsen: