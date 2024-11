Explosie bij huis: bewoner niet bang na 'aanslag op zijn leven'

Bij een huis in Uden is in de nacht van woensdag op donderdag een explosief afgegaan. Het huis aan de Bosschebaan liep flinke schade op aan de voorkant. De 60-jarige eigenaar van het huis spreekt van een aanslag op z'n leven, maar zegt niet geïntimideerd te zijn.

De voordeur van het huis is compleet uit de gevel geslagen en het raam aan de voorkant is gesneuveld. Bij de explosie is niemand gewond geraakt. De politie gaat uit van opzet en doet onderzoek. Specialisten met kennis van explosieven helpen mee.

Foto: Gabor Heeres / SQ Vision

'Niet bang'

De 60-jarige eigenaar van het huis was thuis toen hij rond kwart over vier de harde knal hoorde. De man wil anoniem blijven. Hij spreekt over een aanslag op zijn leven. Vorig jaar zouden de ramen van het huis al zijn ingegooid. "Het was waarschijnlijk een vuurwerkbom. Ik was nog wakker toen ik de enorme knal hoorde. Bij de buren vielen de schilderijen zelfs van de muur af. Ik heb meteen de politie gebeld", vertelt de man. Naar eigen zeggen heeft hij 'geen idee' wie dit gedaan heeft. "Maar ik word hier niet bang van. Ik weet alleen niet waar ik het zoeken moet. Ik heb zelf geen problemen met iemand", besluit de eigenaar.

Foto: Gabor Heeres / SQ Vision