Vrouw slaat met auto over de kop en raakt gewond

Een automobilist is woensdagavond in Waspik gewond geraakt bij een ongeluk nadat ze de macht over het stuur van haar auto verloor. Ze raakte vervolgens een geparkeerde auto en belandde met haar voertuig ondersteboven op straat, bijna tegen een huis. Het ongeluk gebeurde vlak voor middernacht op de Schotse Hooglanderstraat in Waspik.

Buurtbewoners hebben de vrouw opgevangen tot de hulpdiensten er waren. Ze is uiteindelijk met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Waardoor de vrouw de macht over het stuur verloor, is niet duidelijk.

Foto: Erik Haverhals FPMB/SQ Vision.

De schade aan haar auto en aan de geparkeerde auto die ze raakte is groot. Die laatste auto was volgens een 112-correspondent nog maar vijf maanden oud. De weg werd tijdelijk afgesloten.

Foto: Erik Haverhals FPMB/SQ Vision.