De kogel is door de kerk: GroenLinks en PvdA Eindhoven vanaf 2026 samen

GroenLinks en PvdA gaan in Eindhoven samen meedoen aan de gemeenteraadsverkiezingen van 2026. Daar hebben de leden van beide partijen donderdag voor gekozen. Na Breda is Eindhoven de tweede grote stad in de provincie waar de linkse fusie vorm krijgt.

66 procent van de deelnemende PvdA-leden koos voor een gezamenlijke lijst. Bij GroenLinks was dat 53 procent. Momenteel hebben de partijen 14 van de 45 zetels in de Eindhovense raad: 9 van GroenLinks en 5 van de PvdA. Samenwerking buiten steden al de norm

Door te kiezen voor een gezamenlijke lijst, voegen de Eindhovense afdelingen zich bij een hoop andere Brabantse gemeenten waar GroenLinks en PvdA al als één partij werken. Dat zijn vooral dorpen en kleine steden, waar progressieve partijen het vaak minder goed doen. Eerder dit jaar stemden de leden in Breda ook al voor een gezamenlijke fractie in 2026.

Dat nu juist in grote steden de samenwerking wordt opgezocht is uniek. De partijen hebben elkaar immers niet nodig om voldoende zetels te halen. De achterban kiest dus echt uit overtuiging voor samenwerking. Links bolwerk

Want Eindhoven mag je sinds een paar jaar wel een links bolwerk noemen. GroenLinks werd overtuigend de grootste partij bij de afgelopen verkiezingen voor de gemeenteraad en Provinciale Staten. Tijdens de verkiezingen voor de Tweede Kamer in november vorig jaar was Eindhoven de enige gemeente in de provincie waar GroenLinks-PvdA (nipt) de grootste werd. En bij de Europese verkiezingen van afgelopen zomer haalde de linkse samenwerking bijna een derde van de stemmen.

