Scheurtjes in linkse fusie in Eindhoven: adviescommissies niet op één lijn

Het is nog niet zeker of GroenLinks en PvdA de volgende gemeenteraadsverkiezingen in Eindhoven samen ingaan. Adviescommissies van de twee partijen geven daar verschillende adviezen over: de PvdA wil graag, terwijl GroenLinks liever nog even afwacht. Wel kwam voor beide partijen het advies om verder te werken aan de linkse samenwerking.

Voor de adviescommissie van de PvdA is het helder: de partijen moeten samen meedoen aan de gemeenteraadsverkiezingen in 2026. Daarbij steunt ze op dat de twee partijen sinds 2010 de ruggengraat van het Eindhovens bestuur vormen en wijst ze naar de groeiende samenwerking op andere plekken.

Cultuurverschillen

Voor GroenLinks ligt dat anders. Bij die partij zijn zorgen over de verschillen in partijcultuur. Ook leeft de angst dat de partij haar profiel zal verliezen, als ingeleverd moet worden op belangrijke standpunten over bijvoorbeeld het klimaat.

De commissie wil dat eerst gewerkt wordt aan een goed fundament voor een toekomstig samengaan, is te lezen in het rapport. "We willen voorkomen dat we nu voor de korte klap gaan en ons alleen gaan inzetten voor de resultaten op de korte termijn, terwijl het komen tot een echte basis om samen te werken meer vraagt."

Bij de PvdA zien ze de cultuurverschillen juist niet als een probleem: "Verschillen zijn er natuurlijk en politieke meningsverschillen zijn er natuurlijk ook geweest, maar de partijen opereren in de basis vanuit eenzelfde maatschappijvisie en normen-en-waardenset", staat er. "In 99 procent van de gevallen trekken de partijen samen op. In ons links-progressieve wereldbeeld zien we cultuurverschillen graag als een verrijking, niet als iets om angstig voor te zijn."

Landelijke trend

De afgelopen tijd is er binnen lokale afdelingen van de twee linkse partijen druk gesproken over een mogelijk samengaan. Dat heeft natuurlijk te maken met de landelijke en Europese samenwerking, maar speelt ook elders.

In een groot deel van Brabant vormen GroenLinks en PvdA namelijk al één fractie. Vooral in de steden, waar meer links-progressieve kiezers zijn, is dat nog niet het geval. Onlangs werd in Breda juist besloten om in 2026 samen mee te doen aan de verkiezingen.