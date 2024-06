Mohammed Chahim was al jong fan van Europa en wil nu 'versneld vergroenen'

We mogen weer naar de stembus. Donderdag kiezen we onze Europarlementariërs, de ‘Tweede Kamer’ van de Europese Unie. Wie zijn die Brabanders op de lijst en waarom zien zij hun toekomst in Europa? Vandaag Mohammed Chahim (39), hij staat op plek 2 voor GroenLinks-PvdA.

Er wordt koffie geschonken in een (hoe kan het ook anders) rode mok. Vers gezet op een pleintje in Helmond, de hometown van Chahim. "Gezet met stroom van de zonnepanelen op de koffiekar!" Chahim is in zijn element, zo kletsend met voorbijgangers. Na een termijn van vijf jaar in het Europarlement is hij daar helemaal op zijn plek. Een plek waar hij van kleins af aan een grote voorliefde voor ontwikkelde. In de auto, reizend door al die Europese landen op weg naar Marokko waar hij als kind weken aan een stuk op vakantie ging met zijn ouders.

"Een broodje tortilla, het hoogtepunt van de reis."

"Zo maakten we kennis met Europa. Dat begon al bij de Belgische grens, waar ik van mijn vader een paar franken kreeg om bij het tankstation iets te kopen. De douane in Frankrijk, ook een ding. Maar zo kwam je wel alle culturen tegen. Met als mooiste herinnering: net over de Spaanse grens een broodje tortilla. Het hoogtepunt van mijn reis", lacht hij. In de loop van de tijd gingen de grenzen open en kwam er met de euro één munt. En uiteindelijk hoefde je telefoon niet meer uit bij de grens omdat er afspraken kwamen over roaming, bellen in het buitenland. Ook tijdens zijn studie was hij met Europa bezig. "Toen ik econometrie studeerde, deed ik er onderzoek naar. Als we Europa uitbreiden, hoe doe je dat dan het best, vanuit wiskundig oogpunt. Hoe zorg je ervoor dat dat bestuurlijk allemaal lukt. Mijn liefde voor econometrie kon ik zo combineren met mijn passie voor Europa."

"Puur geluk, anders was ik nooit in Europa terechtgekomen."

Na veertien jaar gemeenteraad in Helmond kwam hij, bijna per ongeluk, in Europa terecht. Hij stapte uit de lokale politiek en werd daarna benaderd voor Europa. "Ik werkte bij TNO als wetenschapper en deed veel werk voor de Europese Commissie. Puur geluk, als ik toen niet was gevraagd, was ik nooit in Europa terechtgekomen, want de inschrijftijd was al verlopen." Hij blijkt er als een vis in het water. Maakt zich de afgelopen jaren hard voor de Green Deal, de plannen die Brussel heeft om de EU te verduurzamen. Een pakket waar langzaam minder steun voor lijkt te zijn. Toch laat hij zich niet uit het veld slaan. "Mensen hebben op mij gestemd niet om mij moedeloos te zien worden. Je moet altijd doorzetten. Het beste moment om iets te veranderen is vandaag. En verder moet je eerlijk zijn. Die Green Deal gaat eigenlijk heel goed. Het grootste deel, klimaat en industrie, is gewoon afgetikt. Het tweede deel gaat over milieu en landbouw, daar gaat het minder. En dat is zonde."

"Niet ingrijpen kost uiteindelijk meer."

Zo werd de Natuurherstelwet flink afgezwakt. "Brussel kwam Nederland tegemoet, het parlement in Nederland stemt voor, en dan haakt Nederland af in Brussel. Dat is treurig omdat het niet om de inhoud gaat. Niet ingrijpen kost ons uiteindelijk veel meer." Maar opgeven zit niet in de aard van Chahim. Niet in de laatste plaats omdat hij komt uit een gezin met vijf broers. "Opgroeien in de binnenstad van Helmond, dan moet je wel voor jezelf kunnen opkomen. Ik zoek de confrontatie niet op, maar ik heb wel mijn principes." Dat neemt niet weg dat in Brussel het vuur uit je sloffen lopen niet altijd wordt gevoeld in Nederland. Volgens Chahim heeft Nederland een haat-liefdeverhouding met Brussel. "We benaderen het vaak vanuit een negatieve insteek. Het mag niet van Brussel, of het moet van Brussel. Er moet geld bij of er is een crisis. De successen van Europa delen we te weinig."

"We moeten vergroenen voor ons verdienvermogen."

Toch plakt Chahim er met liefde nog vijf jaar aan vast in Europa. Om zich hard te maken voor die groene transitie van de industrie die zo hard nodig is. "Waar we vijf jaar geleden heel ambitieus waren zijn we dat nu veel minder in vergelijking met de Amerikanen en de Chinezen. We lopen achter. We moeten juist helpen om versneld te vergroenen, want het gaat om ons verdienvermogen." En dan nog, als kers op de taart een supercomputer naar Nederland halen. Een computer met ongekende rekenkracht. "Naar Nederland ja, natuurlijk het liefst naar Brabant. Nog liever naar Helmond, maar zo ver zal mijn invloed niet reiken." Donderdag stemmen, maar nog wat hulp nodig? Vul hier het Europees Kieskompas in (wellicht moet je even scrollen), of gebruik deze link: