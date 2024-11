Gezin met kinderen vlucht huis uit door brand: 'Heel erg rot'

Een zwartgeblakerde uitbouw aan achterzijde, roetvegen over de gevel en stukken verbrand hout die her en der verspreid liggen. Een enorme ravage blijft over na de brand in een huis aan de Piccolo in Den Bosch. Een gezin met kinderen moest woensdagavond hun huis uitvluchten. "Dit is echt heel rot", vertelt buurman Bert Kwaks, die ook zijn huis uit moest. Bij de brand is ook asbest vrijgekomen.

Een gezin met drie kinderen woont in het getroffen huis, vertellen meerdere buurtbewoners. De aanwezige gezinsleden konden volgens getuigen allen op tijd wegkomen. In het rijtjeshuis aan de Piccolo in Den Bosch woedde woensdagavond een grote brand. Die brak rond kwart voor zes uit aan de achterkant van het huis. De zwartgeblakerde ravage is daar dan ook goed te zien. De politie onderzoekt of het om brandstichting gaat. "We proberen dat vast te stellen, maar de schade aan de achterzijde van de woning is ernstig en dat bemoeilijkt het onderzoek om tot een snelle conclusie te komen", aldus de politie. Het huis is onbewoonbaar verklaard. Trillen

"Ik stond te trillen op mijn benen!", vertelt een buurvrouw de dag na de brand. "Het gezin is afgelopen nacht bij oma opgevangen." Volgens haar was de oudste zoon niet thuis, hij was bij de voetbal. Het zou gaan om een jong gezin. Twee kinderen zitten volgens haar nog op de basisschool, de oudste gaat naar de middelbare school. Teletekst

"Brand, brand brand, hoorde ik mijn vrouw roepen", vervolgt buurman Bert, die net klaar was met eten. "Dat kan niet, want ik zie niks op Teletekst", riep hij verbaasd terug. Iets later kwam het besef. "Ik zag vlammen bij de veranda. Ik heb eerst mijn eigen hachje proberen te redden. Ik wilde mijn schutting beschermen." Hij probeerde het vuur te blussen. Even later moest ook Bert en zijn gezin zijn huis uit, net als de buren. Na twee uur mocht hij weer naar binnen. "Ik vind het vooral heel rot voor mijn buren. Ik hoop dat alle schade vergoed wordt." Bert zegt niet te weten of hij zelf ook schade heeft.

Een dichtgetimmerde ruit en afgezet huis (foto: Raymond Merkx).